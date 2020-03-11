Конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса

Мероприятие должно было пройти 13 марта в
Американский президент Дональд Трамп уже выделил больше восьми миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Из них три миллиарда потратят на исследования и разработку вакцины.
1 марта в штате Вашингтон был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Скончалась женщина в возрасте 50 лет, в последнее время не покидавшая страну. После этого губернатор штата Джей Инсли объявил в регионе чрезвычайное положение.
По последним данным, по всему миру заражены более 119,5 тысячи человек. Более 4,2 тысячи заболевших погибли, еще 65,9 тысячи вылечились. Крупнейшим очагом в Европе стала Италия — там находится более 10 тысяч зараженных коронавирусом.