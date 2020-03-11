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17:18 (мск), источник: BFM.ru

Меркель: коронавирусом заболеют 60−70% населения

По последним данным ВОЗ, всего в мире заразились более 118 тысяч человек, большинство из них — граждане КНР. При этом более 4 тысяч человек умерли, а 61 тысяча заболевших выздоровели.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 11.03
118 582Инфицировано
4 262Скончалось
64 404Выздоровело
Источник: РИА "Новости"

Канцлер Германии Ангела Меркель со ссылкой на экспертов заявила, что коронавирусом заболеют 60−70% населения страны.

«Нужно понимать, что раз вирус уже тут и раз пока у населения против него нет иммунитета, нет прививок, нет терапии, то процент инфицированного населения будет высоким», — цитирует ее Reuters. При этом Меркель не уточнила, о какой именно стране идет речь. По последним данным, количество заболевших в ФРГ приближается к 1300.

Тем временем, Covid-19 вносит свои коррективы в жизнь как различных компаний, так и целых государств.
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Власти Киева объявили масштабный карантин: до конца марта закрываются все детские сады и образовательные учреждения, ограничиваются массовые мероприятия, кинотеатры отменяют сеансы.

Первый заболевший выявлен в Турции. Эрдоган заявил, что воздерживается от рукопожатий. В Грузии заболел заместитель министра сельского хозяйства Юрий Нозадзе — он и вся его семья на карантине.

Авиакомпания «Победа» из-за коронавируса отменяет все рейсы в Израиль с 12 марта по 12 мая. Из-за закрытия полетов в Израиль и Италию и падения спроса на международные рейсы авиперевозчик ожидает значительных убытков. Авиакомпания «Россия» отменила регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Милан и Рим на 11 и 13 марта. Utair приостанавливает полеты в Милан до конца мая.

На две недели все учебные заведения закрыла Польша. Там ввели штраф в размере 5 тысяч злотых (это примерно 95 тысяч рублей) за несоблюдение правил предупреждения коронавируса. А на российско-польской границе в Калининградской области образовались многочасовые очереди из автомобилей из-за санитарного контроля. О том, что происходит в Польше, Business FM рассказал польский журналист Сергей Гречушкин:

«Университеты, институты, школы, детсады, плюс культурные заведения — музеи, кинотеатры, театры — закрываются на две недели по всей стране. Сегодня утром выдало постановление правительство».

У населения отношение к таким ситуациям всегда, как правило, скептическое.
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«Пока школы были не закрыты, то весь Facebook пестрил постами: вирус наступает, люди умирают, конец света. А теперь, как только власть объявила, что закрывают что-то, сразу: это уже поздно, это ничего не изменит, а вообще-то детей этот вирус не поражает. Вот такие мнения. Кому верить? Кому хотите, тому и верьте. У нас нет запрета, как в Италии, на перемещение между городами. Кто-то уже купил туалетную бумагу, макароны, соль, сахар — как всегда во время такого рода паники. Но это не является каким-то особо массовым явлением. Никаких рекомендаций со стороны вышестоящих органов нет».

В российских регионах введены ограничения в учебных заведениях. В частности, двухнедельный карантин объявлен в школах Липецкой области. Меры профилактики принимают и московские учебные заведения, рассказала директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина:

— Очень много мер введено, ректора вузов издают приказы об ограничениях, даже запретах заграничных командировок. Это касается не только профессорско-преподавательского состава, но и студентов, в том числе иностранных. Очень жаль, что столь резко обрубаются сейчас международные контакты, командировки, участие в конференциях и так далее, но в связи с коронавирусом руководители организаций профессионального образования и высшего образования все меры принимают. По российским университетам введены приказы внутреннего распорядка, которые ограничительные меры вводят.

Полного закрытия на карантин нет, однако рекомендации использовать все формы заочного и дистанционного обучения, конечно, выполняются.
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— Закрывать на карантин школы и вузы — это эффективная, обоснованная мера?

— У нас сейчас стали уже достаточно переполненные классы — несомненно, это очень большой риск, и тут никакие маски не помогали.

— Детские сады при этом не закрывают.

— С дошкольниками очень серьезная проблема, потому что в этом случае мы имеем обвальные больничные листы по уходу за ребенком среди работников.

В Китае число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек, более 3100 умерли. Выздоровели свыше 61 тысячи человек. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тысяч, более 4200 умерли. Министр финансов Италии Роберто Гуальтиери заявил, что страна направит 25 млрд евро на борьбу с последствиями коронавируса.

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