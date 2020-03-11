17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что сидеть на корточках полезно для здоровья
Такое положение гарантирует нагрузку на мышцы и связки.
Специалисты из Калифорнийского университета в
Дело в том, что представители этого народа ведут сидячий образ жизни, что в современном мире считается фактором развития
Как выяснили специалисты, дело в том, что хадза сидят «активно», а именно — на корточках, на коленях или полулежа на земле, пишет журнал PNAS.
По словам ученых, такое положение обеспечивает им необходимый уровень нагрузок на разные группы мышц и связок, помогая сохранять «активность» даже во время покоя.
Екатерина Гура