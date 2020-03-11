Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Последний генсекС чем пришёл и что растерял по пути Михаил Горбачёв
Фоторепортажи
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые доказали, что сидеть на корточках полезно для здоровья

Такое положение гарантирует нагрузку на мышцы и связки.

Источник: @giancarlos

Специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучив африканский народ хадза, который живет на севере Танзании, пришли к интересному выводу.

Дело в том, что представители этого народа ведут сидячий образ жизни, что в современном мире считается фактором развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. В среднем представители хадза сидят около 9,9 часов в сутки (типичный американец, например, сидит до 6,4 часов, а подростки — до 8,2 часов).

Несмотря на это, ученые не обнаружили у представителей хадза никаких отклонений в состоянии здоровья, которые присущи людям с малоподвижным образом жизни.

Как выяснили специалисты, дело в том, что хадза сидят «активно», а именно — на корточках, на коленях или полулежа на земле, пишет журнал PNAS.

По словам ученых, такое положение обеспечивает им необходимый уровень нагрузок на разные группы мышц и связок, помогая сохранять «активность» даже во время покоя.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Матвиенко: Путин поднял Россию с колен
Рыбак из ролика «Нормально» рассказал, как похудел на 100 кг
Туры в Таиланд значительно подешевели
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
Приближение большого астероида к Земле показали на фото Он считается потенциально опасным.
Горячие темы на Авто
Пункты 2 и 4 - что это вообще? 226
Обвал рубля 220
Поправки! 145
Вопрос к мужчинам... 126
Кино
Мерьем Узерли призналась в чувствах к коллеге по сериалу Звезда «Великолепного века» дала откровенное интервью
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Взбешенный Эрдоган снова пригрозил России
По ней сходили с ума: смотреть больно спустя годы
Леди
Как выглядит 33-летняя женщина, 5 раз увеличившая грудь Как британка, вдохновившись карикатурой, решилась на пластику и сменила род деятельности.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь