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19:52 (мск), источник: ТАСС

Россия из-за коронавируса вводит временные ограничения на выдачу виз гражданам Италии

С 13 марта граждане Италии смогут получить только деловые, гуманитарные, дипломатические и служебные визы.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Власти России из-за распространения коронавируса решили с 13 марта ввести временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, кроме дипломатических, служебных, деловых и гуманитарных. Об этом сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

«Также с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных», — говорится в сообщении.

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