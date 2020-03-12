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10:27 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье обнаружили редкую птицу бюльбюль

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Редкая для России певчая птица — рыжеухий бюльбюль — зафиксирована сотрудниками нацпарка «Земля леопарда», сообщают в пресс-службе заповедника.

Это вид певчих воробьинообразных птиц размером со скворца. Обитают на Филиппинских островах, в Японии, Корее и частично в Китае.

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В России увидеть их можно поздней осенью — в октябре и в ноябре.

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За последние 60 лет в Приморском крае эти пернатые встречались лишь несколько десятков раз. Ученые предполагают, что из-за глобального потепления в будущем бюльбюль может окончательно облюбовать регион.

«Более частое появление в Приморье этой южной тропической птицы — один из признаков климатических изменений на нашей планете. Другой пример — открытие в нацпарке нового для России вида — водяного оленя, который также пришел сюда из южных стран, — говорит Юрий Дарман, заместитель директора ФГБУ “Земля леопарда” по науке. —  Не исключено, что в будущем бюльбюль “переедет” в Россию насовсем, будет вить здесь гнезда и размножаться».

Среди других потенциальных причин дальнейшего расселения пернатых на север — обилие здесь мягких плодов на различных видах деревьев и кустарников. На юге Приморья бюльбюль могут заинтересоваться и кормушками, если в них предложены соответствующие угощения в виде ягод дикоросов.

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