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11:39 (мск), источник: ТАСС Наука

В янтаре нашли останки самого маленького динозавра мезозоя. По размеру он схож с колибри

Эта находка перевернула представления палеонтологов о том, что все пернатые динозавры и первые протоптицы были крупными существами.

Источник: Xing Lida/AAAS via EurekAlert

ТАСС, 11 марта. В кусочке янтаря из Мьянмы ученые нашли череп и части тела самого маленького из известных науке динозавра Земли. Его возраст — почти 100 миллионов лет. Новый вид исследователи описали в статье для научного журнала Nature.

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«Останки позвоночных животных сохраняются в янтаре крайне редко. Их открытие всегда становится своеобразным “окном” в мир самых маленьких динозавров и других животных. Уникальная анатомия нового динозавра говорит о том, что его останки принадлежат одной из самых маленьких и при этом древних протоптиц», — рассказал один из авторов исследования, доцент Скриппсовского колледжа (США) Ларс Шмитц.

За последние два десятка лет палеонтологи радикально изменили свои представления о том, как выглядели динозавры и первые птицы и как проходила их эволюция. Теперь ученые считают, что почти у всех динозавров было оперение, многие из них высиживали яйца и ухаживали за потомством, а на роль «потерянного звена» эволюции сейчас претендует сразу несколько видов древних протоптиц. Фактически все эти открытия были сделаны благодаря раскопкам на северо-западе Китая и на территории Внутренней Монголии (автономного района КНР), где ученые нашли сотни отпечатков тел древних птиц и пернатых динозавров, которые жили на Земле во времена первой половины мелового периода (от 145 до 113 млн. лет назад).

Они сохранились благодаря уникальным условиям формирования пород, которые защищали тела погибших протоптиц и динозавров от разложения до их окаменения.

В других уголках Земли, как отмечает Шмитц, ученые находят останки миниатюрных динозавров гораздо реже. К примеру, четыре года назад соавторы Шмитца совершили первую уникальную находку такого рода, обнаружив фрагмент янтаря в северной Мьянме. В нем оказалось крыло древней протоптицы.

Янтарная птица

Это открытие заставило ученых продолжить раскопки в Мьянме в надежде открыть другие окаменелости такого рода. Недавно эти усилия принесли очередное открытие — фрагмент черепа самого миниатюрного пернатого динозавра Земли. Ученые нашли его в кусочке янтаря.

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Новый вид палеонтологи назвали Oculudentavis khaungraae в честь одного из его первооткрывателей, Хаунга Ра, а также необычных глаз и зубов этой рептилии, не похожих на аналогичные части анатомии птиц и динозавров. Масса его тела составляла всего 2,9 грамма, что очень близко к массе самой небольшой современной птицы — колибри-пчелки (Mellisuga helenae).

Открытие столь миниатюрного динозавра, как отмечает Шмитц, ставит под сомнение устоявшееся представление о том, что все пернатые динозавры и первые протоптицы были достаточно крупными и не занимали те экологические ниши, которые сегодня оккупировали небольшие пернатые.

Динозавр-«колибри» питался не нектаром цветов или растительностью, как современные птицы. Он был дневным хищником, охотился на мелких насекомых и другую беспозвоночную живность, которая населяла леса середины мелового периода. Вдобавок, некоторые черты его анатомии были больше похожи на устройство аналогичных частей тела ящериц, а не птиц или динозавров. Ученые пока не знают, почему это так, а не иначе.

Изучение подобных различий между современными птицами и их древними «кузенами», как надеются ученые, поможет им понять, что подтолкнуло предков Oculudentavis khaungraae в сторону уменьшения, а не увеличения размеров, как это было характерно для большинства других динозавров.

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