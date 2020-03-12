Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Клишас пояснил упоминание Бога в поправках к Конституции Предложенные поправки в Конституцию, которые не войдут в окончательный текст, могут стать федеральными законами
Фоторепортажи
15Пустые популярные туристические локации
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
12:52 (мск), источник: Daily Storm

По мотивам хоррор-фильмов: как надолго изолироваться от коронавируса, не остаться голодным и по возможности не сойти с ума

Инструкция для паникеров о том, что нужно делать, если вирус выйдет из-под контроля российских медиков.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 12.03
125 865Инфицировано
4 615Скончалось
67 003Выздоровело
Источник: Daily storm

Мы в редакции Daily Storm так любим писать про коронавирус, что и фильмы для домашнего просмотра выбираем теперь соответствующие. Вот, например, «Вирус» (Viral) 2016 года: «Сестры Эмма и Стейси переезжают с отцом в новый город. Там начинается эпидемия таинственного китайского вируса, который превращает людей в монстров. Объявлен карантин, но девочки нарушают его правила».

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Китайский вирус — есть, эпидемия — есть, карантин — сюда тоже галочку, злостные нарушители — актуально. Вопросы только по монстрам, но, допустим, сюда подойдут те, кто задирает цены на медицинские маски и опустошает полки в магазинах. Ну все, теперь полный комплект. Смотрим.

Киношные инфицированные хоть и выглядят жутковато, но страху нагоняют не больше, чем мировые СМИ в своих сообщениях о COVID-19. Однако одну тему для размышлений сюжет все-таки подкидывает.

Почти все, кто вернулся из путешествий по Европе в Москву, ломают голову над тем, как им прожить те две недели домашнего или, того хуже, больничного карантина. А что если это будет не просто карантин, а долгосрочная самоизоляция? Прямо как в кино. Что если придется запереться дома, скажем, на целый месяц, чтобы переждать критический период? Условия те же: выходить из квартиры нельзя.

Реально ли к этому подготовиться? Сколько потребуется ресурсов? А сколько это стоит? Спойлер: выйдет весьма экономно.

Если вам повезло, такие же паникеры не кинулись массово опустошать полки супермаркетов и есть из чего выбрать, то лучше не бросаться на все сразу, а действительно брать только самое необходимое. Мы, никогда не бывшие на карантине, придумали свой список важного и посчитали, во сколько это может обойтись.

Источник: Reuters

Вода. Конечно, всегда можно вскипятить сколько угодно в чайнике или кастрюльке, но иметь запас питьевой бутилированной воды всегда хорошо. Медицинские организации считают, что четыре литра в день на человека — оптимально. Это 120 литров на месяц для одного. Не забываем про экономию пространства, поэтому лучше покупать сразу пятилитровые канистры — их понадобится 24. При средней стоимости примерно в 75 рублей получаем цифру в 1800 рублей. Идем дальше.

Новость
Из-за коронавируса опустели крупнейшие города (фото)

Макароны, крупы. Всемирная организация здравоохранения рекомендует покупать только то, что можно долго хранить: крупы, макароны, фасоль. Понятно, что каждый день есть, например, гречку не обязательно при наличии других опций, но все равно исходим из расчета на 30 дней — чтобы наверняка. Одна порция чего бы то ни было — это примерно 200 грамм, значит, на месяц потребуется шесть килограмм такой провизии. С учетом столичных цен, рис и гречка в среднем обойдутся в 70 рублей за килограмм. Итого 420 рублей за каждую позицию.

Макароны обычно расфасованы в пакеты по 450 грамм, одна упаковка в среднем стоит порядка 50 рублей. В конечном итоге за шесть килограмм выходит примерно 600 рублей. Не забудем и про фасоль. Варить ее придется гораздо дольше, чем гречку или макароны, но хранится она так же долго и поможет разнообразить скудное меню в условиях изоляции. За полкило фасоли в супермаркетах просят примерно 105 рублей — целых 1260 рублей за шесть килограмм.

Итого 2700 рублей за такой не слишком разнообразный, но практичный набор.

Источник: РИА "Новости"

Консервы. Во все времена на черный день запасались в первую очередь тушенкой, подойдет она и на случай коронавируса. Ее можно добавить хоть в гречку, хоть в макароны. Учитывая, что свинина подойдет не всем, как минимум по религиозным убеждениям, будем рассматривать тушенку из говядины, которая в среднем в магазинах стоит примерно 140 рублей за баночку в 338 грамм. 30 банок тушенки одному человеку вряд ли нужно, поэтому урежем их количество наполовину. За 15 штук придется заплатить 2100 рублей. Свинина, кстати, дешевле.

Новость
Коронавирус может стать хроническим заболеванием

Замороженные продукты. Все скоропортящееся отчасти можно заменить теми продуктами, которые подверглись глубокой заморозке. Среди них выделим овощные смеси и пельмени как компромиссные варианты, которые можно очень долго хранить в морозилке и быстро приготовить при необходимости. Пачка стандартной овощной смеси — 400 грамм. Стоит она порядка 80 рублей. При порции в 200 грамм понадобится 15 упаковок, это будет стоить 1200 рублей. Вариантов с главной холостяцкой едой — пельменями — великое множество, но пусть это будет стандартная пачка в 500 грамм стоимостью в 150 рублей. Мужская часть редакции Daily Storm сказала, что полпачки пельменей на один раз — норма. А если их есть каждый день, то их понадобится 15, что потребует вложений в виде 2250 рублей.

В итоге замороженные продукты обойдутся в 3450 рублей.

Источник: AP 2020

Маленькие радости. Даже в изоляции ВОЗ призывает не отказывать себе в маленьких радостях, например, шоколаде. К тому же у него тоже вполне приличный срок хранения. Допустим, что мы набрали 30 плиток по 60 рублей. За лакомство отдаем 1800 рублей.

Туалетная бумага. Все помнят, как еще недавно в Австралии местные скупали туалетную бумагу в безумных количествах. Сложно предсказать, сколько такой бумажной продукции может пригодиться конкретному человеку, но давайте закупим 10 упаковок по четыре рулона по средней стоимости в 70 рублей. Итого 700 рублей за бумагу.

Подводя итог нашему исследованию, получаем относительно небольшую сумму (по меркам Москвы, конечно), которая может вырасти в зависимости от количества членов семьи и наличия или отсутствия детей — 12 550 рублей.
Источник: Reuters

Ах да. В изоляции можно не только есть и пить, но и всячески развлекать себя. Так что к общей сумме можно смело добавлять свои подписки на Steam, Netflix, и прочие сервисы.

***

Daily Storm искренне надеется, что никому не придется уходить в долгую изоляцию и делать из своего дома склад с продуктами. Потому что коронавирус уйдет, а тушенку вы будете доедать еще очень долго.

Следите за развитием темы Эпидемия коронавируса
 Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом в Австралии
«Торгаши — жулики»: Путин присоединился к «мнению народа»
В Кремле рассказали об условиях для участия Путина в выборах
Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Власти Турции рекомендовали перенести туристический сезон
Из-за коронавируса опустели крупнейшие города (фото)
Путин назвал Ходорковского жуликом
Здоровье
ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса Затронуты большинство стран и все континенты.
Hi-Tech
Недорогой Huawei с 4 камерами: фото удивляют Может ли недорогой смартфон соперничать с флагманами?
Авто
Машины в России резко подорожают через неделю Мы поговорили с дилерами и узнали, как вырастут цены на автомобили и нужно ли бежать в автосалон
Кино
Мерьем Узерли призналась в чувствах к коллеге по сериалу Звезда «Великолепного века» дала откровенное интервью
Новости партнеров
После отдыха с миллионершей Шаляпину пришлось обойти всех врачей
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Дети
Родившая четвертого ребенка Ольга Ушакова «сбежала» из роддома 37-летняя звезда «Доброго утра» не стала задерживаться в роддоме (фото)
Леди
Маски-шоу: как звезды спасаются от коронавируса Рассказываем, как российские звезды предохраняются от вируса, напугавшего целый мир.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь