В небе над Австралией появилась надпись «Мойте руки»

12 марта жители и гости Сиднея могли в течение нескольких минут наблюдать в небе надпись «Мойте руки». Кто ее оставил — пока остается загадкой, но фото и видео с посланием «свыше» уже появились в соцсетях.
Судя по всему, надпись связана с распространением в стране коронавируса Covid-19. По состоянию на 12 марта в Австралии было зарегистрировано 126 подтвержденных случаев заражения. Днем ранее сотрудники министерства здравоохранения страны напомнили о необходимости соблюдать правила гигиены, пишет Storyful.
Кстати, голливудский актер Том Хэнкс и его супруга, находящиеся в Австралии на съемках фильма, ранее уже подтвердили заражение коронавирусом.
Екатерина Гура