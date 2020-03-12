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14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В небе над Австралией появилась надпись «Мойте руки»

Ее оставил неизвестный доброжелатель.

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12 марта жители и гости Сиднея могли в течение нескольких минут наблюдать в небе надпись «Мойте руки». Кто ее оставил — пока остается загадкой, но фото и видео с посланием «свыше» уже появились в соцсетях.

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Судя по всему, надпись связана с распространением в стране коронавируса Covid-19. По состоянию на 12 марта в Австралии было зарегистрировано 126 подтвержденных случаев заражения. Днем ранее сотрудники министерства здравоохранения страны напомнили о необходимости соблюдать правила гигиены, пишет Storyful.

Кстати, голливудский актер Том Хэнкс и его супруга, находящиеся в Австралии на съемках фильма, ранее уже подтвердили заражение коронавирусом.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 10:30 мск, 12.03
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