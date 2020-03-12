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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Шотландии выпустили новые банкноты с рыжими белками (фото)

На новых деньгах там рисуют местных животных и влиятельных женщин.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Королевский Банк Шотландии показал новую банкноту достоинством в 20 фунтов. На ней изображена пара рыжих белок, которые являются одними из самых распространенных животных в этом регионе. Купюра также снабжена ботанической иллюстрацией, отдающей дань и местной флоре.

Серия новых банкнот под названием Fabric of Nature — это долгосрочный проект Королевского Банка Шотландии. В рамках серии планируется выпуск новых денежных знаков с изображениями местных животных и растений. В 2017 году уже появились две купюры с выдрами и макрелью, пишет The Sun.

Помимо этого, на новых купюрах появляются и портреты влиятельных женщин Шотландии. Так, уже увидели свет банкноты с изображением одной из первых бизнесвумен Кейт Крэнстон и ученой Мэри Сомервилл.

Екатерина Гура

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