17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Шотландии выпустили новые банкноты с рыжими белками (фото)
На новых деньгах там рисуют местных животных и влиятельных женщин.
Королевский Банк Шотландии показал новую банкноту достоинством в 20 фунтов. На ней изображена пара рыжих белок, которые являются одними из самых распространенных животных в этом регионе. Купюра также снабжена ботанической иллюстрацией, отдающей дань и местной флоре.
Серия новых банкнот под названием Fabric of Nature — это долгосрочный проект Королевского Банка Шотландии. В рамках серии планируется выпуск новых денежных знаков с изображениями местных животных и растений. В 2017 году уже появились две купюры с выдрами и макрелью, пишет The Sun.
Помимо этого, на новых купюрах появляются и портреты влиятельных женщин Шотландии. Так, уже увидели свет банкноты с изображением одной из первых бизнесвумен Кейт Крэнстон и ученой Мэри Сомервилл.
Екатерина Гура