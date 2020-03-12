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17:02 (мск), источник: РИА Новости

Православный священник на моноколесе удивил пользователей Сети

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Житель Краснотурьинска (Свердловская область) снял на видео православного священника, который ехал по дороге на моноколесе.

Его ролик опубликовали множество местных СМИ и групп в социальных сетях. Комментаторов удивил необычный транспорт.

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«Если не знать что такое моноколесо, то кажется что летит», — написал Дмитрий Сысоев.

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«Когда ночью такого встретишь, будет не до смеху», — отметил Алексей Серухин.

«Ночью наверное, в свете фар вообще эпично выглядит», — предположила Илиана Мардарь.

«Крутяк! Священник тоже человек» — поддержала героя ролика Анастасия Федорова.

«Ну им же не запрещено ездить по канонам», — добавила Вера Платова.

Героем ролика оказался отец Петр Мажетов. Он работает в деревне Костылева, служит в мужском монастыре Свято-Косьминская пустынь. В Краснотурьинск он приехал в командировку.

Как рассказал он в интервью порталу E1.ru, моноколесо ему подарил друг для сельского детского клуба.

«Чтобы научить детей на нем кататься, пришлось и самому его освоить. Я иногда использую его, когда погода хорошая, чтобы сократить время и не стоять в пробках», — пояснил священник.

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