Православный священник на моноколесе удивил пользователей Сети

Его ролик опубликовали множество местных СМИ и групп в социальных сетях. Комментаторов удивил необычный транспорт.
«Если не знать что такое моноколесо, то кажется что летит», — написал Дмитрий Сысоев.
«Когда ночью такого встретишь, будет не до смеху», — отметил Алексей Серухин.
«Ночью наверное, в свете фар вообще эпично выглядит», — предположила Илиана Мардарь.
«Крутяк! Священник тоже человек» — поддержала героя ролика Анастасия Федорова.
«Ну им же не запрещено ездить по канонам», — добавила Вера Платова.
Героем ролика оказался отец Петр Мажетов. Он работает в деревне Костылева, служит в мужском монастыре Свято-Косьминская пустынь. В Краснотурьинск он приехал в командировку.
Как рассказал он в интервью порталу E1.ru, моноколесо ему подарил друг для сельского детского клуба.
«Чтобы научить детей на нем кататься, пришлось и самому его освоить. Я иногда использую его, когда погода хорошая, чтобы сократить время и не стоять в пробках», — пояснил священник.