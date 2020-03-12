Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Последний генсекС чем пришёл и что растерял по пути Михаил Горбачёв
Фоторепортажи
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
16Блокпосты и пустые магазины
18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тайский город наводнили голодные обезьяны (видео)

В поисках пищи они врываются в дома и заведения.

В Сети появились довольно пугающие кадры, снятые в тайском городе Лопбури. Этот небольшой городок, находящийся в 150 километрах от Бангкока, известен как «город обезьян». На территории Старого города среди древних храмов тут живет несколько сотен приматов, которых подкармливают местные жители и туристы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но из-за эпидемии коронавируса поток туристов, приезжающих в Таиланд, сократился почти на 44%. Город резко опустел, и кормить обезьян стало некому.

Эпидемия коронавируса
17:48 (мск)«Человеческий род обречен погрузиться во мрак»: Джек Лондон предупреждал о коронавирусе еще 100 лет назад
17:33 (мск)Режим повышенной готовности введут в Подмосковье из‑за коронавируса
17:31 (мск)Депутата Госдумы принудительно отправили на карантин из-за коронавируса

В поисках пищи животные вышли на улицы города — они пристают к жителям и пытаются пробраться в дома и заведения. По словам очевидцев, хоть местные и подкармливают обезьян, этого им явно недостаточно, а потому животные ведут себя настойчиво и агрессивно, пишет The Sun.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также
Песков объяснил согласие Путина с идеей о президентских сроках
Джек Лондон «предупреждал» о коронавирусе еще 100 лет назад
Депутата Госдумы принудительно отправили на карантин
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Из-за коронавируса опустели крупнейшие города (фото)
Власти Турции рекомендовали перенести туристический сезон
ВЦИОМ: число сторонников поправок в Конституцию резко выросло
Здоровье
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости Пять лет назад он ушел из бизнеса.
Hi-Tech
Функции будущего в вашем смартфоне (видео) Функция, которая упростит вам жизнь
Горячие темы на Авто
Обвал рубля 223
Поправки! 152
Следует ли жалеть о СССР? 138
Воспитание по-современному 100
Кино
Мария Миронова снялась в сериале про выигрыш в лотерею Актриса исполнила одну из ключевых ролей в многосерийной драме «В шаге от рая»
Новости партнеров
Роскошный отпуск с миллионершей закончился для Шаляпина проблемами
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
После отдыха с миллионершей Шаляпину пришлось обойти всех врачей
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Дети
Как выглядят роддома Китая, Испании и других стран (фото) В каких условиях рожают женщины? Листайте нашу галерею, чтобы узнать
Леди
Как выглядит 33-летняя женщина, 5 раз увеличившая грудь Как британка, вдохновившись карикатурой, решилась на пластику и сменила род деятельности.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь