18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тайский город наводнили голодные обезьяны (видео)
В поисках пищи они врываются в дома и заведения.
В Сети появились довольно пугающие кадры, снятые в тайском городе Лопбури. Этот небольшой городок, находящийся в 150 километрах от Бангкока, известен как «город обезьян». На территории Старого города среди древних храмов тут живет несколько сотен приматов, которых подкармливают местные жители и туристы.
Но
В поисках пищи животные вышли на улицы города — они пристают к жителям и пытаются пробраться в дома и заведения. По словам очевидцев, хоть местные и подкармливают обезьян, этого им явно недостаточно, а потому животные ведут себя настойчиво и агрессивно, пишет The Sun.
Екатерина Гура