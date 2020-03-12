Принц Чарльз попал в неловкую ситуацию из-за рукопожатия

В связи с обширным распространением коронавируса COVID-2019 по всему миру медики регулярно напоминают о правилах личной гигиены и предостерегают людей от телесных контактов. Так, рекомендовано отказаться от привычных рукопожатий, объятий и поцелуев, но, как известно, избавиться от привычки за один день совсем не просто.
Подобная ситуация повторялась с британским принцем еще несколько раз на протяжении всего вечера. В последний момент, когда собеседники протягивали к нему ладонь в ответном привествии, Чарльз резко одергивал руку, соединял ладони и делал легкий поклон.
Журналистам принц Чарльз объяснил, что ему очень трудно исполнять запрет на рукопожатия.
Екатерина Гура