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19:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Принц Чарльз попал в неловкую ситуацию из-за рукопожатия

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в правила этикета.

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В связи с обширным распространением коронавируса COVID-2019 по всему миру медики регулярно напоминают о правилах личной гигиены и предостерегают людей от телесных контактов. Так, рекомендовано отказаться от привычных рукопожатий, объятий и поцелуев, но, как известно, избавиться от привычки за один день совсем не просто.

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Из-за этого наследник британского престола принц Чарльз попал в неловкую ситуацию на церемонии вручения наград Prince's Trust в Лондоне. Когда он вышел на красную дорожку, то первым делом решил пожать руку сэру Кеннету Олиса. Однако когда тот протянул руку в ответ, принц спохватился, быстро убрал ладонь и совершил индуистское приветствие «намасте», пишет Daily Mail.

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Подобная ситуация повторялась с британским принцем еще несколько раз на протяжении всего вечера. В последний момент, когда собеседники протягивали к нему ладонь в ответном привествии, Чарльз резко одергивал руку, соединял ладони и делал легкий поклон.

Журналистам принц Чарльз объяснил, что ему очень трудно исполнять запрет на рукопожатия.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 10:30 мск, 12.03
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