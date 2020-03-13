Опустевшие туристические места Азии показали на фото

Из-за пандемии коронавируса первыми пострадали азиатские страны. Когда еще заражения не были столь масштабными и фиксировались, в основном, на территории Китая, туристы начали массово отказываться от запланированных путешествий в Таиланд, на Бали, в Сингапур, Вьетнам и Японию, оставив эти страны практически в туристической изоляции.
По данным Всемирной туристской организации, в 2020 году ожидается снижение туристического потока на 1−3%, хотя уже сейчас этот показатель кажется даже оптимистичным.
На снимках, сделанных в марте 2020 года, сложно узнать некогда многолюдные азиатские достопримечательности, мгновенно опустевшие из-за вируса, охватившего весь мир.