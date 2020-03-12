Власти Латвии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

«Чрезвычайное положение вступает в силу с момента принятия решения и до 14 апреля этого года с целью в это время ограничить распространение COVID-19 (пневмонии, вызываемой коронавирусом. — Ред.)», — цитирует агентство постановление латышского правительства.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Латвии в настоящее время зафиксированы 16 случаев заражения коронавирусом.
Ранее в этот день в Чехии было объявлено чрезвычайное положение
Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 124,9 тыс. человек в 118 странах, умерло 4613 человек.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.