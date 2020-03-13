07:06 (мск), источник: Российская газета
Академик Александр Румянцев: Зачем Жорес пошел на баррикаду
В 2000 году, когда Жорес Алфёров получил Нобелевскую премию по физике,
— Мы тесно сотрудничали более тридцати лет, — рассказал Александр Юрьевич в ответ на предложение «Российской газеты» поделиться воспоминаниями в канун 90-летия со дня рождения академика Алферова. — Сначала на уровне институтов — Физтеха, с которым накрепко была связана судьба Алфёрова, и Курчатовского, где я работал с начала 70‑х, а в 1994‑м стал директором, и Жорес Иванович часто к нам приезжал. Потом — на уровне атомного ведомства. В этот период удалось помочь в оснащении нового университета, что был создан по инициативе Алфёрова, современным лабораторным оборудованием. Оно закупалось в рамках совместных работ между нами и Физтехом, где Жорес до 2003 года оставался директором, а потом ещё три года — председателем ученого совета.
Как я теперь догадываюсь, именно в то время возникло непонимание и проклюнулись первые ростки конфликта, что нередко случаются в научном мире между коллегами в ситуации учитель — ученик, руководитель — преемник.
Лучшее оборудование, лучшие аудитории, лучшие преподаватели и лучшие лаборатории, включая «чистые комнаты» для исследовательских и
Рассуждать на тему
Когда уже я там учился, какие у нас были преподаватели! Берешь, например, физиков‑теоретиков — великие люди. Юрий Моисеевич Каган, которого считаю своим учителем, — за ним целая школа. Исаак Яковлевич Померанчук — любимый ученик и коллега академика Ландау. Аркадий Бенедиктович Мигдал — из той же группы, сам потом стал академиком. Александр Соломонович Компанеец — не академик и даже не членкор
А Юрий Моисеевич Каган лично меня вел с четвертого курса и сыграл в моей научной судьбе определяющую роль. С Алфёровым они были друзья и почти одногодки: один — с 28‑го, другой — с 30‑го. Когда Жорес Иванович приезжал в Москву, он почти всегда заворачивал к Кагану домой. Был дружен с его женой Татьяной Вирта. Она из писательской среды, ее отец Николай Вирта — автор популярных тогда советских романов, многократный лауреат Сталинской премии.
В такой среде мы познакомились и постепенно сдружились. Хотя вес был абсолютно разный. В 69‑м я только закончил МИФИ и пришел младшим научным сотрудником в Институт имени Курчатова. А Жореса Алферова в 72‑м уже избрали в членкоры Академии.
Завлаб в звании академика получал 500 рублей за руководство лабораторией, плюс 500 — стипендия академика, и ещё на 250 мог занимать полставки профессора. Больше тысячи! Самая высокая в стране зарплата — 1200 рублей — была у президента Академии наук. А секретари ЦК КПСС получали 800−900. Да, партийные вожди жили как при коммунизме, у них было много негласных привилегий, но со всей своей зарплаты они исправно сдавали взносы. Считалось, что президент Академии наук СССР Мстислав Келдыш получал в те годы зарплату как президент США, а у того — 120 тысяч долларов в год.
О том времени Жорес часто вспоминал не по причине возрастной ностальгии. Он и в 80 лет оставался человеком современным, был в контакте с разлетевшимися по разным странам учениками, следил за тенденциями в мировой науке, непрестанно их анализировал.
Далеко не всегда встречая поддержку, он развивал на базе своего университета академические программы подготовки молодых учёных. Добивался, чтобы в минобрнауки не стригли всех под одну гребёнку, определяя количество бюджетных мест для студентов, штатное число преподавателей и фонд заработной платы. Настаивал на праве университета самому решать, какого профессора, откуда и на каких условиях приглашать. Включая, разумеется, оплату. И доказывал, что от этого напрямую зависит наше будущее.
Открыто, на публике, с ним не спорили и прямо в глаза, как правило, не отказывали. А проводив из кабинета или глядя в спину, все чаще думали, а то и в бюрократических отписках давали понять: вы, Жорес Иванович, из ума выжили, вам на покой пора. Грубо, конечно, но суть порой была именно такой.
В июне 2018 года как почетный доктор Академического университета я присутствовал на торжественном заседании его научного комитета. В тот день вручались дипломы выпускникам. Причем успешно окончившие получали сразу два — диплом «своего» университета и, одновременно, диплом профильной кафедры
Убежден: создание такой кузницы кадров — его абсолютная и еще не оцененная в полной мере заслуга.
Поэтому, когда была возможность, помогал, чем мог, подниматься новому университету. Сегодня сожалею лишь о том, что не смог помочь
А его общественная деятельность, многолетняя работа в Государственной Думе, организованные по его инициативе встречи нобелевских лауреатов в Петербурге — вообще особый пласт жизни.
Хорошо помню, как зарождалась и была воплощена идея учредить международную премию «Глобальная энергия». Еще до того, как о ней заявили официально, Жорес Иванович приехал ко мне в Минатом. Приехал и говорит: «Вот смотри: Нобелевская премия не присуждается математикам и энергетикам. Ну, математика — ладно. Но энергетика — это как вообще? В энергетике — самые революционные прорывы: атомная энергия, солнечная. Давай сделаем такую премию».
У него был изначально кавалерийский замах: взять Миллера (Газпром), Чубайса (РАО ЕЭС) и меня, имея ввиду Минатом. Чтобы крупные энергетические компании сложились и учредили такую премию. Пришлось его разочаровать: Миллер и Чубайс — акционерные общества, а у нас — министерство, государева структура. Мы не можем наравне с ними выступить соучредителем. Он сразу понял, согласился, хотя и был, конечно, огорчен. Но от задуманного не отступил, а меня в результате сделал союзником в переговорах с Газпромом и РАО ЕЭС. Там позитивно отреагировали на инициативу с учреждением премии и абсолютно правильно сделали. Крупные компании должны поддерживать прорывные научные направления. Буквально вскоре появились парогазовые циклы с высоким КПД. И, честно говоря, для экологии они ничуть не хуже, чем атомная энергетика.
В 2002‑м, когда инициатива была поддержана президентом России, начали формировать Международный экспертный комитет по присуждению такой премии, Алфёров его возглавил. Как следствие, тут же откликнулись четыре или пять нобелевских лауреатов — иностранных ученых. А почему откликнулись? Потому что знали Алфёрова, высоко ценили и в личном плане доверяли.
«Глобальная энергия» положение исправила, и Жорес Алфёров активно этому способствовал.
В 2005 году премию «Глобальная энергия» присудили и ему самому. А точнее — двоим: ему и профессору из Австрии Клаусу Ридле. Честно признаться, когда пришло первое известие об этом, был некоторый ступор. Всей номинационной «кухни» я тогда не знал. Не знал и о том, что обсуждение и голосование в Международном комитете проходило без участия Жореса Алфёрова как председателя. Но для себя уже тогда рассудил: он достоин такой премии? Конечно, достоин! Возможная мотивация? Использовать средства премии на поддержку академического университета и лицея при нем. На эти цели, как я знаю, академик Алфёров жертвовал немало собственных средств. В том числе и часть своей Нобелевской премии.
В разные годы жизни Жорес интересовался разными областями физики. При этом был исключительно эрудирован: физику сверхнизких температур, сверхтекучесть, сверхпроводимость он представлял на профессиональном уровне. А физика полупроводников и полупроводниковых гетероструктур теперь навсегда связана с его именем. И не только потому, что за работы в этой области ему присуждена Нобелевская премия.
Мы уже не можем представить себя без мобильных телефонов, без интернета, айпадов — без всего того, что стало частью жизни каждого из нас.
Кроме того он много занимался солнечной энергетикой и полупроводниковыми системами для нее. Мы не раз и в разной обстановке говорили с ним о перспективах солнечной генерации и мировой энергетической повестке в целом. Не во всем, конечно, соглашались, но радикальных расхождений у нас не было.
Лично я не отношусь к солнечной энергетике как к панацее, которая спасет от всего, но для
После этого случился 2008 год. Весь мир, и Россия не исключение, пережили потрясения на финансовых рынках, прошли реформы, во многих странах поменялся инвестиционный климат.
В 2011‑м добавилась «Фукусима» и новые, резко возросшие требования к безопасности АЭС. Вновь повстречались с Алфёровым, и я ему говорю: «Праздник на твоей улице: в атомной генерации цена установленной мощности теперь 2500 долларов за киловатт». Он в ответ: «Нет никакой радости. У вас стало — 2500, а солнечный киловатт перевалил в цене уже за 6 тысяч долларов…».
Когда я стал послом в Финляндии, мы встречались реже, но контакты не прерывались. К тому времени академик Алфёров организовал у себя в университете «Лекторий XXI век», стал приглашать лидеров из различных областей не только науки, но и культуры, образования, медицины. Однажды звонит мне: «Приближается 200‑летие Великого княжества Финляндского. Это наши соседи. Можешь прочитать лекцию об истории княжества и отношениях с Россией?» Как было не согласиться? Тем более что в нашем посольстве в Хельсинки только что была переведена на русский монография известного финского историка — 800 страниц! Я подарил ее университету. А накануне, как только согласовали дату, Жорес позвал всех профессиональных историков из Петербурга. И академиков, и членкоров. Многим сам звонил: вот приедет физик, будет рассказывать, ваш хлеб отнимать, а вы его тут мордой по столу повозите… Я, конечно, утрирую, но общий посыл был такой. Лекция, которую тщательно готовил, прошла «на ура». И дискуссия после нее вышла живой и продуктивной. Алфёрову, если знать его натуру, именно это и надо было.
После каждой поездки в Белоруссию, особенно в те места, где родился, он мог без устали рассказывать, какие там рассудительные и трудолюбивые люди, как не дали у себя в стране угробить промышленность, развивают сельхозпроизводство, поддерживают науку.
А с какой теплотой он отзывался о жителях украинской деревни Хильки, рядом с которой в феврале 44‑го погиб в бою его старший брат Маркс и где уже 70 с лишним лет ухаживают за его могилой! Еще в середине 50‑х он отыскал это место и сделал так, чтобы память о
Даже место, где его похоронили, выбрал сам. В тот раз, уже будучи послом в Финляндии, я почти что «в самоволку» приехал в Комарово — не успевал согласовать отлучку письменно, как это положено, через МИД. Приехал совсем ненадолго и по печальному поводу — проститься с академиком Фурсенко, известным историком. Стоим рядом: Людвиг Фаддеев — математик, Игорь Горынин — материаловед, Жорес и я. Из питерских академиков сегодня уже никого нет — ни Людвига, ни Горынина, ни Жореса… А тогда стоим, Сан Саныча уже похоронили, народ потихоньку стал расходиться. Жорес и говорит: «Пойдем, Саш, покажу, где мои отец и мать похоронены». Оказалось, там же, неподалеку, могила Анны Ахматовой. Чуть в стороне — Дмитрия Лихачева.
«Если бы не мама, не было бы ни меня, ни моей Нобелевской премии!» — так он и губернатору Петербурга говорил, когда добивался разрешения похоронить родителей в Комарово. Этот диалог с Владимиром Яковлевым он мне в лицах пересказал. И заключил: «Я тоже здесь буду».
По взглядам на жизнь мы с ним были очень близки. Верили, что можно создать справедливое общество, эффективное и хорошо образованное. А Жорес стал в буквальном смысле носителем и выразителем таких идей. Он же из семьи, где один — Маркс, другой — Жорес. Ясно, какая идеология с детства культивировалась дома.
В одном случае — в 1989 году — он с трибуны съезда народных депутатов СССР задает риторический вопрос: «Неужели мы хотим оставить все
А десять лет спустя дает согласие баллотировался в Госдуму по списку КПРФ, и остается единственным в этой фракции беспартийным депутатом до последнего своего часа.
Почему так? Потому что он был человеком светлых устремлений. Но эти устремления то и дело сталкивались с действительностью, которая далека от идеальной. Она существует и меняется по законам диалектическим, где много всего: и переход количества в качество, и субъективные факторы, и закономерности объективные. А он, повторю, был человек глубокой веры в справедливость и процветание для всех. И вера его была активной, с большим зарядом пассионарности. Он сам на себя такую миссию возложил — я должен, я смогу, мне это судьбой уготовано, завещано братом, родителями, учителями.
Думаю, по той же причине и на должность президента РАН решил баллотироваться в 83 года, хотя еще за десять лет до этого отказался, ссылаясь на возраст.
Уже не смог отступить, когда со всех сторон навалились: Жорес, почему ты в стороне, когда происходит такое?! Понимал, что переломить ситуацию очень трудно, сделать это по силам разве что молодым. Но таких, которым бы всецело доверял, рядом не было. Потому и взошел на баррикаду сам. Вот только поддержки, на которую все еще надеялся, не получил.
Румянцев Александр Юрьевич — академик РАН, советник генерального директора госкорпорации «Росатом», в 2006—2017 — чрезвычайный и полномочный посол России в Финляндии, в 2001—2005 — министр, руководитель Агентства по атомной энергии РФ, ранее — директор Курчатовского института.
Александр Емельяненков.