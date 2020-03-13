Little Big представила песню для «Евровидения»

В эфире передачи показали новый клип группы на песню Uno, однако сами участники в студии не появились. Телеведущий никак не прокомментировал песню Little Big.
Короткий ролик с ранее неизвестным треком Uno был опубликован на YouTube 3 марта. Утверждалось, что именно с этой песней Little Big могут выступить от России на конкурсе в Роттердаме. Однако в Little Big опровергли связь песни Uno с «Евровидением».
Ранее группа рассказала, о своей песне для «Евровидения».
Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком.
Илья Прусикинвокалист Little Big
Фронтмен добавил, что группа «всегда работала на веселье, на карнавале» и не собирается изменять себе.
О том, что Little Big представят Россию на «Евровидении», стало известно вечером 2 марта. Вокалист Илья Прусикин пообещал, что на конкурсе группа исполнит новую песню. Он пояснил, что она будет веселой, с бразильским оттенком.
Группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Наиболее известной работой коллектива является клип Skibidi, набравший более 362 миллионов просмотров. Среди других известных хитов музыкантов — Faradenza. I’m OK, Go Bananas и LollyBomb.
Конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.