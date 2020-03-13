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01:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Little Big представила песню для «Евровидения»

Российская группа Little Big представила песню для «Евровидения». Трек прозвучал в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, трансляция велась на сайте телеканала.

Источник: РИА "Новости"

В эфире передачи показали новый клип группы на песню Uno, однако сами участники в студии не появились. Телеведущий никак не прокомментировал песню Little Big.

Короткий ролик с ранее неизвестным треком Uno был опубликован на YouTube 3 марта. Утверждалось, что именно с этой песней Little Big могут выступить от России на конкурсе в Роттердаме. Однако в Little Big опровергли связь песни Uno с «Евровидением».

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Ранее группа рассказала, о своей песне для «Евровидения».

Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком.
Илья Прусикин
вокалист Little Big
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Фронтмен добавил, что группа «всегда работала на веселье, на карнавале» и не собирается изменять себе.

О том, что Little Big представят Россию на «Евровидении», стало известно вечером 2 марта. Вокалист Илья Прусикин пообещал, что на конкурсе группа исполнит новую песню. Он пояснил, что она будет веселой, с бразильским оттенком.

Группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Наиболее известной работой коллектива является клип Skibidi, набравший более 362 миллионов просмотров. Среди других известных хитов музыкантов — Faradenza. I’m OK, Go Bananas и LollyBomb.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

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