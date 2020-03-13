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09:25 (мск), источник: РИА Новости

Роскачество рассказало, какое вино помогает сбросить лишний вес

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сухие вина помогают при диете, им стоит отдавать предпочтение, если есть желание сбросить лишний вес, но с занятиями спортом не стоит сочетать даже умеренное употребление вина, говорится в сообщении Роскачества.

Источник: AP 2020

«Эксперты Роскачества утверждают: худеющим лучше отдавать предпочтение сухим винам — в нем нет сахара. При диете точно не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки, такие как виски, коньяк, ром и т.д, поскольку они очень калорийны», — говорится в сообщении организации.

Еще один тренд мирового винного потребления — легкие вина с небольшим содержанием алкоголя: в России вином не может называться продукт с крепостью ниже 8%, и первое вино такой крепостью уже было выпущено на Кубани, говорится в сообщении.

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Что касается сладких крепких вин, которые могут содержать до 19−20% алкоголя, то их потребление стало выходить из моды еще в прошлом веке. «Если уж вы решили выпить бокальчик, лучше всего сделать это в качестве дижестива из специального бокала небольшого размера», — советуют в Роскачестве.

В вине нужно знать меру. «Одного, максимум двух бокалов вина за обедом или ужином вполне достаточно, чтобы получить гастрономические впечатления от сочетания еды с вином и не перебрать с алкоголем», — говорит руководитель экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян.

Но даже умеренное употребление вина не стоит сочетать с занятиями спортом. «Среди известных спортсменов немало любителей вина и даже владельцев собственных винных брендов, но им вряд ли придет в голову употреблять вино перед тренировкой», — отмечают эксперты.

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