13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Челлендж от Little Big захватил соцсети (видео)
Пользователи Сети приняли вызов и массово исполняют странный танец.
Группа Little Big запустила челлендж в поддержку своей песни Uno, с которой представит Россию на «Евровидении» в 2020 году.
Пользователям соцсетей предлагают повторить незамысловатые, но забавные движения.
На самом деле это танец из видеоклипа к конкурсной песне, который презентовали 12 марта.
Идея челленджа оказалась настолько удачной, что за несколько часов буквально взорвала соцсети. Пользователи массово повторяют танец Little Big.
Это не первый флешмоб от группы. В 2018 году в России и за рубежом массово присоединялись к SKIBIDI challenge.
«Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме.
Анна Лысенко