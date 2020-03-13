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13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Челлендж от Little Big захватил соцсети (видео)

Пользователи Сети приняли вызов и массово исполняют странный танец.

Группа Little Big запустила челлендж в поддержку своей песни Uno, с которой представит Россию на «Евровидении» в 2020 году.

Пользователям соцсетей предлагают повторить незамысловатые, но забавные движения.

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На самом деле это танец из видеоклипа к конкурсной песне, который презентовали 12 марта.

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Идея челленджа оказалась настолько удачной, что за несколько часов буквально взорвала соцсети. Пользователи массово повторяют танец Little Big.

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Это не первый флешмоб от группы. В 2018 году в России и за рубежом массово присоединялись к SKIBIDI challenge.

«Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме.

Анна Лысенко

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