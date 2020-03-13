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14:07 (мск), источник: RTVi

В Японии все бросились готовить блюдо по 1000-летнему рецепту. Все из-за слухов о переизбытке молока в стране и (естественно) коронавируса

Жители Японии на фоне эпидемии коронавируса вновь стали пользоваться рецептом, по которому не готовили «уже тысячу лет». Об этом пишет блог Sora News 24.

Речь идет о блюде под названием со, которое готовили для знати в Японии в период Асука (538 — 710 годы) и потом вновь в период Хэйан (794 — 1185 годы).

Точного рецепта приготовления со нет, но в книге, выпущенной в 927 году, говорится, что для приготовления блюда нужно кипятить около 18 л молока, пока они не превратятся в 1,8 л. Получившуюся массу затем можно нарезать на куски и есть.

Выглядит со приблизительно так:

Причиной вспомнить о древнем блюде стали слухи, распространяющиеся на фоне коронавируса, что в стране переизбыток молока и японские фермеры могут потерять свой бизнес. Насколько правдивы эти слухи, непонятно, но для многих это стало поводом закупить напиток в больших количествах. Как следствие, купленное про запас молоко некуда девать, и чтобы не потерять продукт, люди решили делать из него со.

Некоторые варят не просто молоко, а чай или кофе с молоком.

Говорят, что по вкусу со похоже на сыр или «молочный пирог».

В комментариях пользователи пытаются решить, возрождают ли кулинары «великую культуру Японии» или они просто «кучка идиотов». Некоторые предлагают тем, кто очень хочет избавиться от молока, принимать молочные ванны.

Автор Sora News Идате Айака тоже попробовала приготовить со и задокументировала весь процесс. Идате до этого один раз пробовала блюдо в музее. Она пишет, что ее со получился точно такой же как и в музее. «Невероятно вкусно», — сообщила Айака. Она посоветовала есть со с соевым соусом, майонезом и медом.

Девушка предупредила, что, по некоторым данным, один из аристократов времен периода Хэйан умер от диабета, так как ел слишком много со.

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