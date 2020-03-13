14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мальчик спас щенка, упавшего в колодец с нефтью (видео)
Хорошая новость из Турции.
10-летний мальчик бесстрашно рискнул собой, чтобы спасти щенка, упавшего в колодец с нефтью.
Инцидент со счастливой развязкой произошел в Диярбакыре на
По словам юного героя, он с друзьями услышал писк, заглянул в дыру в бетоне и увидел малыша в беде. Мальчики вызвали спасателей. Приехав, те сдвинули бетонную плиту.
Но затем крупным мужчинам понадобилась помощь
Спасенного щенка мальчик отмыл в близлежащем пруду, забрал домой и накормил. Пес чувствует себя хорошо.
Анна Лысенко