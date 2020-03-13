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14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мальчик спас щенка, упавшего в колодец с нефтью (видео)

Хорошая новость из Турции.

10-летний мальчик бесстрашно рискнул собой, чтобы спасти щенка, упавшего в колодец с нефтью.

Инцидент со счастливой развязкой произошел в Диярбакыре на юго-востоке страны.

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По словам юного героя, он с друзьями услышал писк, заглянул в дыру в бетоне и увидел малыша в беде. Мальчики вызвали спасателей. Приехав, те сдвинули бетонную плиту.

Но затем крупным мужчинам понадобилась помощь кого-то достаточно гибкого и легкого. Держа мальчика за ноги, они стали опускать его в колодец. Храбрый парень схватил щенка и вытащил на поверхность. Вся спасательная операция заняла несколько минут.

Спасенного щенка мальчик отмыл в близлежащем пруду, забрал домой и накормил. Пес чувствует себя хорошо.

Анна Лысенко

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