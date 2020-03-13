В мире стали здороваться локтями, ногами и кулаками

No handshakes, no problem.— Senator Mazie Hirono (@maziehirono) March 11, 2020
In order to help stop the spread of coronavirus otherwise known as #COVID19, I'll be following a 'no handshake' policy. pic.twitter.com/8L6nqzQwnq
Во всем мире медики советуют отказаться от рукопожатий, объятий и поцелуев в щеку в связи с распространением коронавируса Covid-19. Но неунывающие граждане разных стран придумали массу способов, как заменить традиционное приветствие.
К примеру, сенатор США от штата Гавайи Мэйзи Хироно приветствует знакомых локтем.
Президент Танзании Джон Магуфули обменялся приветствием с политиком Сейфом Шарифом Хамадом с помощью ног.
Футболисты Ливерпуля и Борнмута просто улыбаются друг другу и кивают головой.
Футбольные тренеры Жозе Моуринью и Юлиан Нагельсман тоже решили «поработать» локтями.
Игроки «Филадельфии Севенти Сиксерс» здороваются с помощью «коронавирусного приветствия».
Принц Чарльз, президент Франции Эмманюэль Макрон,
В Китае же и вовсе изобрели «уханьское приветствие».
В соцсетях тем временем вспомнили о способах приветствия из фильмов и учебников по истории.
Анна Лысенко