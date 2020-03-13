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16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

В мире стали здороваться локтями, ногами и кулаками

Рукопожатия временно под запретом.

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Во всем мире медики советуют отказаться от рукопожатий, объятий и поцелуев в щеку в связи с распространением коронавируса Covid-19. Но неунывающие граждане разных стран придумали массу способов, как заменить традиционное приветствие.

К примеру, сенатор США от штата Гавайи Мэйзи Хироно приветствует знакомых локтем.

Президент Танзании Джон Магуфули обменялся приветствием с политиком Сейфом Шарифом Хамадом с помощью ног.

Футболисты Ливерпуля и Борнмута просто улыбаются друг другу и кивают головой.

Футбольные тренеры Жозе Моуринью и Юлиан Нагельсман тоже решили «поработать» локтями.

Игроки «Филадельфии Севенти Сиксерс» здороваются с помощью «коронавирусного приветствия».

Принц Чарльз, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп пользуются жестом намасте.

В Китае же и вовсе изобрели «уханьское приветствие».

В соцсетях тем временем вспомнили о способах приветствия из фильмов и учебников по истории.

Приветствие Ваканды
Вулканский салют
Древнее китайское приветствие

Анна Лысенко

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