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18:00 (мск), источник: РИА Новости

На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян

РИМ/ПАРИЖ, 13 мар — РИА Новости. Среди пассажиров круизного лайнера Costa Magica, стоящего у острова Мартиника в Карибском море, находятся 30 россиян, сообщили РИА Новости в итальянской компании Costa Crociere, владеющей судном.

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Ранее СМИ сообщили, что на борту Costa Magica, который находится в Карибском море, есть лица с подозрением на коронавирус. Также сообщалось, что среди них могут быть граждане РФ.

«Мы подтверждаем, что получили уведомление органов здравоохранения Мартиники о том, что тестирование пассажира финской национальности и члена экипажа — выходца из Индонезии — на коронавирус показали положительный результат», — сообщили в компании.

Всего на борту находятся 2309 пассажира и 960 членов экипажа. Из числа присутствующих на борту 30 человек, по словам представителя компании, являются гражданами РФ.

В Costa Crociere отметили, что «судно все еще не получило разрешение на высадку пассажиров».

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«С учетом сложившейся ситуации в области здравоохранения и в целях сохранения здоровья и безопасности клиентов и членов экипажа, Costa Crociere решили отменить следующий круиз Costa Magica… а также два круиза по Карибскому морю судна Costa Favolosa», — отметили во французском представительстве компании.

Остров Мартиника расположен в центральной части архипелага Малые Антильские острова в Карибском море Атлантического океана. Административно является заморским департаментом Франции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

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