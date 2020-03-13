На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян

Ранее СМИ сообщили, что на борту Costa Magica, который находится в Карибском море, есть лица с подозрением на коронавирус. Также сообщалось, что среди них могут быть граждане РФ.
«Мы подтверждаем, что получили уведомление органов здравоохранения Мартиники о том, что тестирование пассажира финской национальности и члена экипажа — выходца из Индонезии — на коронавирус показали положительный результат», — сообщили в компании.
В Costa Crociere отметили, что «судно все еще не получило разрешение на высадку пассажиров».
«С учетом сложившейся ситуации в области здравоохранения и в целях сохранения здоровья и безопасности клиентов и членов экипажа, Costa Crociere решили отменить следующий круиз Costa Magica… а также два круиза по Карибскому морю судна Costa Favolosa», — отметили во французском представительстве компании.
Остров Мартиника расположен в центральной части архипелага Малые Антильские острова в Карибском море Атлантического океана. Административно является заморским департаментом Франции.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.