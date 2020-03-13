Стало известно, в каком составе Little Big поедут на «Евровидение»

По условиям конкурса на сцене должно быть не менее шести артистов. А в официальном составе Little Big, как известно, всего четверо — Илья Прусикин, Софья Таюрская, Сергей Макаров и Антон Лиссов. Вот Little Big и решили усилиться за счет музыкантов-земляков из Санкт-Петербурга.
Позвали выступить с ними в Роттердаме певца и скрипача Юрия Музыченко, а также новую вокалистку «Ленинграда» Флориду Чантурия.
Ну, а рыжебородый танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов, так лихо плясавший и кувыркавшийся в левом углу сцены, приглашения в итоге так и не получил.
О чем с сожалением и написали в социальных сетях многочисленные поклонники Little Big, вспоминая «зажигательного толстячка с Алтая». Кто-то полагал, что с ним-то уж точно артисты «взлетят до небес».
Но думается, что Little Big справятся и сами. Тем более, что и Юрий Музыченко в роли шоумена тоже очень хорош!
Ближайшие недели Little Big посвятят репетициям. Чантурия и Музыченко — прекрасные исполнители, но место в номере Uno для них еще предстоит найти.