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22:50 (мск), источник: Российская газета

Стало известно, в каком составе Little Big поедут на «Евровидение»

Премьера видео на песню Uno состоялась вечером 12 марта, но не все артисты, появившееся в клипе, поедут на конкурс. Сегодня участники Little Big рассказали о том, в каком составе они выступят на «Евровидении».

Источник: РИА "Новости"

По условиям конкурса на сцене должно быть не менее шести артистов. А в официальном составе Little Big, как известно, всего четверо — Илья Прусикин, Софья Таюрская, Сергей Макаров и Антон Лиссов. Вот Little Big и решили усилиться за счет музыкантов-земляков из Санкт-Петербурга.

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Позвали выступить с ними в Роттердаме певца и скрипача Юрия Музыченко, а также новую вокалистку «Ленинграда» Флориду Чантурия.

Ну, а рыжебородый танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов, так лихо плясавший и кувыркавшийся в левом углу сцены, приглашения в итоге так и не получил.

О чем с сожалением и написали в социальных сетях многочисленные поклонники Little Big, вспоминая «зажигательного толстячка с Алтая». Кто-то полагал, что с ним-то уж точно артисты «взлетят до небес».

Но думается, что Little Big справятся и сами. Тем более, что и Юрий Музыченко в роли шоумена тоже очень хорош!

Ближайшие недели Little Big посвятят репетициям. Чантурия и Музыченко — прекрасные исполнители, но место в номере Uno для них еще предстоит найти.

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