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07:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Смертельные вирусы унесли жизни миллионов людей. Что о них писали и как от них спасались?

Чума / холера / грипп / слепота (нужное подчеркнуть) требуются писателям не только в качестве сюжетного топлива. Часто смертельные заболевания, унесшие жизни сотен тысяч и миллионов, нужны в качестве метафоры мирового зла или подверженности людей вредным, потенциально опасным для общества идеям.

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по данным JHU CSSE на 06:53 MSK, 14.03
Reuters
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Обозреватель «Ленты.ру» Наталья Кочеткова составила список из 10 самых известных книг, в которых смертельные вирусы играют определяющую роль.

Джованни Боккаччо «Декамерон»
1348 год. Флоренция. Эпидемия чумы.

Сто новелл (часто эротических), вставленных в оправу из апокалиптического сюжета. Чума уже унесла сто тысяч жизней. Семь девушек и трое юношей из обеспеченных семей, находящихся друг с другом в дружеских, романтических или родственных связях, решают переждать эпидемию за городом. Там они развлекают друг друга музыкой, танцами, пением и рассказыванием историй, в которых жизнеутверждающий Эрос призван противостоять буйству Танатоса в окружающем мире.

Даниель Дефо «Дневник чумного года»
1665 год. Лондон. Эпидемия чумы.

Книгу можно назвать одной из первых проб жанра докудрамы в литературе. Описывая чумной Лондон, улицы, дома и их жителей, Дефо изо всех сил пытался добиться эффекта не просто правдоподобия, а скорее присутствия. Роман позиционировался как написанный по горячим следам после пережитой эпидемиологической катастрофы, хотя в действительности он вышел больше полувека спустя. Ведь во время описываемых событий автор был еще ребенком.

Александр Пушкин «Пир во время чумы»

1665 год. Лондон. Эпидемия чумы.

Обратиться к теме лондонской чумы Пушкина заставил карантин, связанный с первой в истории России эпидемией холеры 1830 года. Поэт оказался отрезан от мира в Болдине. Драма «Пир во время чумы» (входит в цикл «Маленьких трагедий») по сути представляет собой перевод фрагмента из пьесы шотландского поэта Джона Вильсона «Чумной город», в которой описываются события лондонской чумы 1665 года. Пушкин выбрал тот фрагмент пьесы, в котором люди накрывают стол на улице, начинают пировать и грустить.

Альбер Камю «Чума»

1940-е. Оран, Алжир. Эпидемия чумы.

Сам Альбер Камю подчеркивал, что его роман следует читать сугубо метафорически. Что его чума — это аллегория зла. И зла фашизма. И более широко — любого зла, достигшего мировых масштабов, абсурдности бытия и нелепой гибели от непредсказуемой трагической случайности.

Ричард Престон «Эпидемия. Настоящая и страшная история распространения вируса Эбола»

Африка. 1960−1990. Эбола

Это единственная в этом обзоре не художественная книга. Все описанное в ней, вплоть до имен пациентов, — правда. Ричард Престон — известный научный журналист, постоянный автор журнала New York Times. Он единственный не врач, получивший награду CDC «Чемпион по предотвращению». Однако его книга «Эпидемия. Настоящая и страшная история распространения вируса Эбола», рассказывающая о том, как с 1967-го по 1993 год ученые боролись со смертельной лихорадкой, читается как роман-катастрофа, а за ее героев читатель будет переживать, как за себя.

Стивен Кинг «Противостояние. Конец ХХ века».

США. Пандемия супергриппа

Мастер допущений Стивен Кинг предположил, что будет, если из секретной лаборатории министерства обороны США в результате трагической случайности будет выпущен на свободу исключительно заразный летальный штамм гриппа, разрабатывавшийся как биологическое оружие. И вот вирус на свободе, на Земле пандемия, спустя три недели кто-то умер, кто-то выжил, но старый мир в любом случае рухнул, потому что оставшиеся в живых создали совершенно другую модель общества.

Жозе Сарамаго «Слепота»

Конец ХХ века. Неизвестный город. Неизвестная болезнь

Жителей некоторого неназванного города в какой-то момент одного за другим поражает неизученная болезнь: они вдруг начинают слепнуть. Причем, эта слепота заразна. Чтобы купировать эпидемию, власти закрывают заболевших в пустующем крыле психиатрической больницы и приставляют к ним вооруженную охрану. Вместе со слепцами в карантинном корпусе оказывается одна зрячая: жена врача-окулиста притворилась слепой, чтобы последовать за мужем. Художественно «Слепота» Сарамаго ближе к «Чуме» Камю, и читать роман следует метафорически.

Джек Лондон «Алая чума»

2013 год. США. Неизвестный вирус.

В 1912 году классик американской литературы выпустил роман о том, как в 2013 году человечество почти в полном составе вымерло от неизвестной болезни. Проявлялась она так: на коже появлялась красная сыпь, потом начинались судороги, потом происходило онемение конечностей, и человек умирал. На все про все — час. Тела погибших от вируса разлагались так же быстро, что позволило заразе распространиться с огромной скоростью и убить почти все население земли. Выжили буквально несколько сотен человек, которые стали вести первобытно-общинный образ жизни.

Яна Вагнер «Вонгозеро»

Россия. Наши дни. Эпидемия гриппа

Роман Яны Вагнер — идеальное чтение сегодняшнего дня, если хочется пощекотать нервы. В нем все, как теперь в новостях: зима, Россия, обычный, на первый взгляд, грипп, который оказывается не вполне обычным. Режим карантина. Вопрос: сидеть в городе на попе ровно или двинуться в глубинку и там переждать всплеск пандемии? Герои романа предпочитают второе — они едут на Вонгозеро. Но чем дальше они едут, чем интенсивнее бушует вирус, тем более дикими и антицивилизованными становятся отношения между людьми.

Франк Тилье «Пандемия»

Франция. Наши дни. Эпидемия гриппа

Еще один роман «про сейчас», которым можно дополнить чтение сводок новостей. Вспышка сезонного гриппа в Париже оказывается кое-чем посерьезнее. Более того, вирус не естественного происхождения, а специально выведенный в лаборатории. Франк Тилье скрестил жанр романа-апокалипсиса с детективом и не обошелся без оммажа Камю. Его грипп — тоже не просто грипп, а метафора всего плохого, что существует в мире.

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