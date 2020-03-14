09:32 (мск), источник: РИА Новости
Ветеран СВР рассказал, как «брал под контроль» Белый дом
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Рассекреченный отечественный
«Мне дали направление работы — главный противник (США) и НАТО… О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и
По словам разведчика, ему удалось выполнить почти все поставленные задачи. «Единственное, до чего у меня не дошли руки, — так это ФБР. Всех остальных я, что называется, взял под контроль», — сообщил он.
Ветеран разведки также сообщил, что советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента и ЦРУ по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер.
В январе нынешнего года директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных
Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж в разведцелях, вел работу с ценными источниками, участвовал в разработке и вербовке людей, представлявших интерес для разведки, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с грифом Cosmic, означающим высшую степень секретности.
В 2001 году было принято решение о прекращении активной разведдеятельности Шевченко за рубежом и его переводе на работу в Центр. Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», почетными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке», многими медалями и юбилейными знаками.
Закрытым указом президента России Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко присвоили звание Героя России.