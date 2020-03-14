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10:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китаец обнаружил в доме гигантский осиный «кокон»

Он оставил его себе на память.

Житель Китая Чжан Цзюйвэй обнаружил в своем новом доме невероятно большое осиное гнездо, сообщает Unilad.

Мужчина завершил строительство жилища в провинции Хэнань. Пока дом около года пустовал, в нем поселились незваные гости.

Гнездо причудливой формы, напоминающее «инопланетный» кокон, достигало в высоту почти двух метров. Чтобы снять его, Чжан Цзюйвэй обратился к местным службам.

Когда с опасностью было покончено, житель Китая решил не сжигать «осиный домик», а оставить его себе на память.

Анна Лысенко

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