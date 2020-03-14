10:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китаец обнаружил в доме гигантский осиный «кокон»
Он оставил его себе на память.
Житель Китая Чжан Цзюйвэй обнаружил в своем новом доме невероятно большое осиное гнездо, сообщает Unilad.
Мужчина завершил строительство жилища в провинции Хэнань. Пока дом около года пустовал, в нем поселились незваные гости.
Гнездо причудливой формы, напоминающее «инопланетный» кокон, достигало в высоту почти двух метров. Чтобы снять его, Чжан Цзюйвэй обратился к местным службам.
Когда с опасностью было покончено, житель Китая решил не сжигать «осиный домик», а оставить его себе на память.
Анна Лысенко