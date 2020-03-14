Минпросвещения рекомендовало всем школам перейти на дистанционное обучение

Соответствующие рекомендации были направлены министерством во все регионы страны.
«У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на
Также Минпросвещения разослало в регионы рекомендации Роспотребнадзора об усилении мер
В случае остановки обучения на территории школ им рекомендовано выстраивать работу таким образом, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе, используя
В ведомстве напомнили, что в большинстве регионов в ближайший период начнутся плановые каникулы у детей.
Ранее власти Москвы и Московской области ввели режим свободного посещения школ на фоне распространения коронавируса.