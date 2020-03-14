16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
В корейском кафе поселили овец (фото)
Такие питомцы сразу поднимают настроение посетителям.
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Такие питомцы сразу поднимают настроение посетителям.
«Кошачьими» и «собачьими» кафе больше никого не удивишь. Теперь пришла очередь кафе с овцами.
Одно такое под названием Thanks Nature Cafe работает в Сеуле. Его посетители могут погладить белоснежных барашков Уильяма и Бентли, которых здесь выгуливают на поводке.
В специальном уголке живут две взрослые овцы, которые с радостью принимают угощение из рук гостей. Рядом с кафе, во дворе, обустроены просторные загоны для выпаса.
За овцами в корейском кафе постоянно ухаживают: их купают, расчесывают и даже делают им стрижки.
Анна Лысенко