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16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

В корейском кафе поселили овец (фото)

Такие питомцы сразу поднимают настроение посетителям.

«Кошачьими» и «собачьими» кафе больше никого не удивишь. Теперь пришла очередь кафе с овцами.

Одно такое под названием Thanks Nature Cafe работает в Сеуле. Его посетители могут погладить белоснежных барашков Уильяма и Бентли, которых здесь выгуливают на поводке.

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В специальном уголке живут две взрослые овцы, которые с радостью принимают угощение из рук гостей. Рядом с кафе, во дворе, обустроены просторные загоны для выпаса.

За овцами в корейском кафе постоянно ухаживают: их купают, расчесывают и даже делают им стрижки.

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Анна Лысенко

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