Итальянцы в изоляции устроили концерты на балконах (видео)

A Siena, città alla quale sono molto legato, si sta in casa ma si canta insieme come se si fosse per la strada. Mi sono commosso pic.twitter.com/IDPqNEj3h3— David Allegranti (@davidallegranti) March 12, 2020
Вынужденные сидеть в изоляции в своих квартирах жители Италии развлекаются, распевая песни на балконах. В условиях карантина
Жители Сиены спели народную «Canto della Verbena».
В Беневенто недалеко от Неаполя местные жители пели, аккомпанируя себе на бубнах.
Житель города Триест в прямом эфире сыграл на контрабасе.
В городке Кальяри на острове Сардиния тоже развлекаются как могут.
Отличное трио из Урбисальи.
Нашлись даже играющие на волынке.
По состоянию на субботу в Италии насчитывалось больше 17,6 тысяч заразившихся коронавирусом Covid-19, почти 1,3 тыс. скончались.