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18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянцы в изоляции устроили концерты на балконах (видео)

Играют и поют по всей стране.

Коронавирус Covid-19
18:11 (мск)В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано47+2
Скончалось0
Выздоровело3
Инфицировано149 292+11 907
Скончалось5 609+521
Выздоровело72 042+2 263
по данным JHU CSSE на 18:13 MSK, 14.03

Вынужденные сидеть в изоляции в своих квартирах жители Италии развлекаются, распевая песни на балконах. В условиях карантина из-за коронавируса Covid-19 в стране даже стартовал музыкальный флешмоб #flashmobsonoro.

Жители Сиены спели народную «Canto della Verbena».

В Беневенто недалеко от Неаполя местные жители пели, аккомпанируя себе на бубнах.

Житель города Триест в прямом эфире сыграл на контрабасе.

В городке Кальяри на острове Сардиния тоже развлекаются как могут.

Отличное трио из Урбисальи.

Нашлись даже играющие на волынке.

По состоянию на субботу в Италии насчитывалось больше 17,6 тысяч заразившихся коронавирусом Covid-19, почти 1,3 тыс. скончались.

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