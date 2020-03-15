Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В России официально трудоустроили кота Рыжего кота Степана официально трудоустроили в Городенскую сельскую библиотеку
Фоторепортажи
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
16Блокпосты и пустые магазины
01:31 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые нашли планету, где идет «освежающий» дождь из железа

Список планет с экстремальными погодными условиями пополнила WASP-76b с температурой на поверхности 2,4 тысячи градусов по Цельсию.

Список планет с экстремальными погодными условиями пополнила WASP-76b с температурой на поверхности 2,4 тысячи градусов по Цельсию. «Горячие» небесные тела не новость для исследователей космоса, но именно в этом экземпляре есть особенность — там идут дожди… из металла. Об этом сообщает телеканал «360».

В созвездии Рыб, на расстоянии 640 световых лет от Земли, находится необычная планета WASP-76b, которую удалось исследовать с помощью «Очень большого телескопа» (Very Large Telescope) в чилийской пустыне Атакама.

Читайте также
Ученые обнаружили похожую на Землю планету

Планета похожа на земную Луну, к своей родительской звезде она обращена только одной стороной, а другая находится в вечной темноте. По этой причине небесное тело является невероятно горячей: температура на ее солнечной стороне поднимается выше 2,4 тысячи градусов по Цельсию.

Оказалось, что такое положение планеты около звезды придает ей необычное отличие: на ночной стороне ультрагорячего газового гиганта идут дожди из капель железа.

WASP-76b обнаружили уже давно — в 2013 году. Она крутится в системе звезды, которая в 1,7 раза больше Солнца и в 1,5 раза тяжелее, причем газовый гигант расположен очень близко к ней, получая излучение в тысячи раз превосходящее то, которое получает Земля от Солнца. Планета совершает один оборот вокруг своей звезды за 1,8 земных дня, при этом она находится в приливном захвате, что значит, что на одной ее стороне царит вечный день, а на другой — ночь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Температуры на обеих сторонах отличаются. На дневной она составляет 2,4 тысячи градусов по Цельсию, что заставляет испаряться все, включая металлы. Ученые выяснили, что на дневной стороне газового гиганта формируются и испаряются металлы, а ветер переносит пары металла на ночную сторону, из-за чего там идут дожди из железа.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Экономист сделал двухлетний прогноз для курса рубля
Последние новости о распространении коронавируса в России
Во Франции рассказали об опасных при коронавирусе препаратах
Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Как КС не разрешил Борису Ельцину пойти на третий срок
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов «Аэрофлота»
США включили в черный список две российские компании
Здоровье
Глава ВОЗ в России рассказала о тайнах коронавируса А также о том, как правильно себя вести во время пандемии.
Hi-Tech
Функции будущего в вашем смартфоне (видео) Функция, которая упростит вам жизнь
Авто
Зачем российские «Лады» собирают на украинском заводе ЗАЗ Первая партия машин уже выпущена в Запорожье и отправлена дилерам
Кино
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения» Премьера клипа состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант»
Новости партнеров
Россия до сих пор живёт по придуманными американцами в 1993-м правилам
Эксперт объяснил, зачем нужны поправки к Конституции
Что гарантируют себе граждане России, проголосовав за Конституцию
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Дети
Врач рассказал, до какого возраста лучше рожать Рассказывает врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Любовь Ефремова
Леди
Как выглядит 33-летняя женщина, 5 раз увеличившая грудь Как британка, вдохновившись карикатурой, решилась на пластику и сменила род деятельности.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь