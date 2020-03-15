Ученые нашли планету, где идет «освежающий» дождь из железа

Список планет с экстремальными погодными условиями пополнила WASP-76b с температурой на поверхности 2,4 тысячи градусов по Цельсию. «Горячие» небесные тела не новость для исследователей космоса, но именно в этом экземпляре есть особенность — там идут дожди… из металла. Об этом сообщает телеканал «360».
В созвездии Рыб, на расстоянии 640 световых лет от Земли, находится необычная планета WASP-76b, которую удалось исследовать с помощью «Очень большого телескопа» (Very Large Telescope) в чилийской пустыне Атакама.
Планета похожа на земную Луну, к своей родительской звезде она обращена только одной стороной, а другая находится в вечной темноте. По этой причине небесное тело является невероятно горячей: температура на ее солнечной стороне поднимается выше 2,4 тысячи градусов по Цельсию.
Оказалось, что такое положение планеты около звезды придает ей необычное отличие: на ночной стороне ультрагорячего газового гиганта идут дожди из капель железа.
WASP-76b обнаружили уже давно — в 2013 году. Она крутится в системе звезды, которая в 1,7 раза больше Солнца и в 1,5 раза тяжелее, причем газовый гигант расположен очень близко к ней, получая излучение в тысячи раз превосходящее то, которое получает Земля от Солнца. Планета совершает один оборот вокруг своей звезды за 1,8 земных дня, при этом она находится в приливном захвате, что значит, что на одной ее стороне царит вечный день, а на другой — ночь.
Температуры на обеих сторонах отличаются. На дневной она составляет 2,4 тысячи градусов по Цельсию, что заставляет испаряться все, включая металлы. Ученые выяснили, что на дневной стороне газового гиганта формируются и испаряются металлы, а ветер переносит пары металла на ночную сторону, из-за чего там идут дожди из железа.