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11:58 (мск), источник: Известия

Ученые в Нидерландах приблизились к созданию лекарства от коронавируса

Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу COVID-19, которое блокирует инфекцию, сообщает в субботу, 14 марта, издание NOS.

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Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано59+14
Скончалось0
Выздоровело8+5
Инфицировано156 400+11 026
Скончалось5 833+404
Выздоровело73 968+2 272
по данным JHU CSSE на 10:33 MSK, 15.03
Источник: AP 2020

По словам профессора клеточной биологии Франка Гросвельда, это самое первое обнаруженное антитело к коронавирусу, и «есть большая вероятность, что оно станет лекарством, которое поступит в продажу».

Отмечается, что антитело еще предстоит испытать на людях, что может занять несколько месяцев. Исследование также должно быть одобрено другими учеными-биологами.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 151 стране, где произошло заражение, зафиксировано более 156 тыс. заболевших, умерли более 5,8 тыс. человек.

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09:47 (мск)© Ньюстюб
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