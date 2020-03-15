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10:01 (мск), источник: Известия

СМИ рассказали о новом российском космическом корабле

Россия создаст новый космический корабль на базе пилотируемого «Орла» на замену «Союзам» и грузовым «Прогрессам». Об этом сообщил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли 15 марта.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседника агентства, новый аппарат планируется сделать легче «Орла», он будет работать с ракетами-носителями «Ангара».

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Более подробные характеристики станут известны после разработки технического задания, которая начнется уже на следующей неделе, добавил источник.

Пилотируемый корабль «Союз» совершил первый полет в 1967 году. Сегодня модификация корабля «Союз-МС» способна доставлять на орбиту до трех человек.

Грузовой корабль «Прогресс» разрабатывался на базе «Союза» и используется с 1978-го.

Пилотируемый корабль «Орел» планируется задействовать в лунной программе. Первый запуск должен состояться в 2023 году.

Ранее, в феврале, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о производстве в Воронеже одного из агрегатов для системы посадки американского корабля Starliner компании Boeing.

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