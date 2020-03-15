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14:13 (мск), источник: РИА Новости

Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает «Российская газета».

Источник: РИА Новости

Отмечается, что ведомство направило в правительство предложение освободить организации ЖКХ от обязанности указывать идентификаторы ответчика при обращении в суд, если организации не располагают такими сведениями.

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Также рассматривается возможность для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций получать сведения о потребителях через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Планируется, что в системе будет организована идентификация граждан по уникальным единицам лицевого счета.

По данным ведомства, задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги достигает 570 миллиардов рублей.

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