14:13 (мск), источник: РИА Новости
Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за
Отмечается, что ведомство направило в правительство предложение освободить организации ЖКХ от обязанности указывать идентификаторы ответчика при обращении в суд, если организации не располагают такими сведениями.
Также рассматривается возможность для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций получать сведения о потребителях через Государственную информационную систему
Планируется, что в системе будет организована идентификация граждан по уникальным единицам лицевого счета.
По данным ведомства, задолженность населения за