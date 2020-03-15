В Сети показали запасы продуктов на случай карантина (фото)

На снимках лидируют консервы, туалетная бумага, полуфабрикаты, средства для дезинфекции и алкоголь.
Хотя власти стран призывают граждан не поддаваться панике и покупать только необходимые вещи, люди опустошают полки магазинов, делая огромные запасы продуктов и гигиенических средств.
По данным на 15 марта в мире насчитывается 152,9 тыс. человек, инфицированных коронавирусом. Число жертв заболевания достигло 5,8 тыс. Тем временем ученые в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу COVID-19, которое блокирует инфекцию.
Анна Лысенко