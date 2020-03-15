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13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети показали запасы продуктов на случай карантина (фото)

Пользователи соцсетей массово делятся снимками запасов еды и других вещей первой необходимости на случай изоляции из-за коронавируса Covid-19.

Коронавирус Covid-19
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Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано59+14
Скончалось0
Выздоровело8+5
Инфицировано156 400+11 026
Скончалось5 833+404
Выздоровело73 968+2 272
по данным JHU CSSE на 10:33 MSK, 15.03

На снимках лидируют консервы, туалетная бумага, полуфабрикаты, средства для дезинфекции и алкоголь.

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Хотя власти стран призывают граждан не поддаваться панике и покупать только необходимые вещи, люди опустошают полки магазинов, делая огромные запасы продуктов и гигиенических средств.

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По данным на 15 марта в мире насчитывается 152,9 тыс. человек, инфицированных коронавирусом. Число жертв заболевания достигло 5,8 тыс. Тем временем ученые в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу COVID-19, которое блокирует инфекцию.

Анна Лысенко

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09:47 (мск)© Ньюстюб
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Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 10:33 MSK, 15.03
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