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17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросети восстановили фильмы 1901 года о простых рабочих (видео)

Очередное погружение в эпоху от российского энтузиаста искусственного интеллекта.

В 1900—1901 году кинокомпания Mitchell & Kenyon сняла серию небольших фильмов о простых рабочих на севере Англии. Это ролики о шахтерах, металлургах и только что уволенных чернорабочих. Долгое время они оставались документами эпохи.

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Теперь россиянин Денис Ширяев использовал нейросети, чтобы улучшить качество изображения и добавить в эти кинокартины цвет.

Нейронка увеличила частоту кадров до 60 в секунду, разрешение изображения — до 4k, а также добавила четкости.

Цвет, отмечает менеджер по продукту издательского дома «Комитет», был добавлен произвольно и может не отражать того, как все выглядело на самом деле.

Ранее Ширяев добавил звук и цвет в фильм 1911 года «Путешествие по Нью-Йорку», улучшил знаменитый фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» и восстановил видео 1896 года, на котором запечатлена Тверская улица в Москве.

Анна Лысенко

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