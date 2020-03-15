17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросети восстановили фильмы 1901 года о простых рабочих (видео)
Очередное погружение в эпоху от российского энтузиаста искусственного интеллекта.
В 1900—1901 году кинокомпания Mitchell & Kenyon сняла серию небольших фильмов о простых рабочих на севере Англии. Это ролики о шахтерах, металлургах и только что уволенных чернорабочих. Долгое время они оставались документами эпохи.
Теперь россиянин Денис Ширяев использовал нейросети, чтобы улучшить качество изображения и добавить в эти кинокартины цвет.
Нейронка увеличила частоту кадров до 60 в секунду, разрешение изображения — до 4k, а также добавила четкости.
Цвет, отмечает менеджер по продукту издательского дома «Комитет», был добавлен произвольно и может не отражать того, как все выглядело на самом деле.
Ранее Ширяев добавил звук и цвет в фильм 1911 года «Путешествие по Нью-Йорку», улучшил знаменитый фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» и восстановил видео 1896 года, на котором запечатлена Тверская улица в Москве.
Анна Лысенко