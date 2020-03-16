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14:16 (мск), источник: ТАСС

Ирландия закрывает все пабы и кафе из-за распространения коронавируса

ДУБЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Ирландии распорядилось закрыть в стране все пабы и кафе, включая заведения общепита при гостиницах, в целях сдерживания распространения коронавируса нового вида. Об этом сообщил в воскресенье в эфире национального телеканал RTE министр здравоохранения страны Саймон Харрис, уточнив, что эта мера будет действовать до 29 марта.

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«Мы надеемся, что граждане понимают, что речь идет о серьезной угрозе, и осознают, что сдерживать эту опасность должны все мы и каждый в отдельности», — указал Харрис.

«Во многих заведениях Дублина вчера можно было наблюдать обычную для субботнего вечера картину — толпы людей в пабах. Это совершенно недопустимо, когда наши медики и медсестры работают сутки напролет, спасая жизни», — продолжил министр, призвав ирландцев к «сознательности и коллективной ответственности».

Учитывая приближение главного в стране праздника — Дня святого Патрика (отмечается 17 марта), — власти также рекомендовали гражданам воздержаться от коллективных вечеринок.

С 13 марта по всей стране закрыты школы, колледжи, детские заведения, музеи, а государственные учреждения частично переведены на удаленную работу. Первый случай заражения коронавирусом нового вида в Ирландии был выявлен 29 февраля. За воскресенье число заболевших увеличилось сразу на 40 человек, достигнув 169. Зафиксировано также два смертельных случая.

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