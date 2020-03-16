Ирландия закрывает все пабы и кафе из-за распространения коронавируса

«Мы надеемся, что граждане понимают, что речь идет о серьезной угрозе, и осознают, что сдерживать эту опасность должны все мы и каждый в отдельности», — указал Харрис.
Учитывая приближение главного в стране праздника — Дня святого Патрика (отмечается 17 марта), — власти также рекомендовали гражданам воздержаться от коллективных вечеринок.
С 13 марта по всей стране закрыты школы, колледжи, детские заведения, музеи, а государственные учреждения частично переведены на удаленную работу. Первый случай заражения коронавирусом нового вида в Ирландии был выявлен 29 февраля. За воскресенье число заболевших увеличилось сразу на 40 человек, достигнув 169. Зафиксировано также два смертельных случая.