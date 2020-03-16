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08:36 (мск), источник: РИА Новости

Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 года-января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, а самые высокие показатели — на Северном Кавказе. При этом в 38 регионах он оказался ниже, чем в среднем по стране, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Источник: РИА Новости

Общая статистика

В ноябре 2019-го — январе 2020 года уровень безработицы составил 4,6%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем годом ранее. За этот же период численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем составила 75,6 миллиона человек, из них 3,5 миллиона, по данным Росстата, числились безработными. В соответствующий период годом ранее безработных было больше — 3,7 миллиона человек.

Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы, в январе 2020 года из 3,5 миллионов безработных в возрасте от 15 лет и старше 18,5% приходилось на молодежь в возрасте до 25 лет и 19% — лица в возрасте 50 лет и старше. Средний возраст безработного составлял 36,8 года. На поиск работы они тратили 6,9 месяца, но 22,6% нетрудоустроенных искали работу более года, что свидетельствует о застойном характере этого явления.

Еще сложнее найти работу на селе. Из 1,1 миллиона безработных сельских жителей более 12 месяцев пытались трудоустроиться 29,2%.

Однако по сравнению с январем 2019 года эти показатели улучшились, поскольку годом ранее на поиск работы в среднем уходило 7,2 месяца, и более 24,5% безработных искали работу дольше 12 месяцев. Доля сельских жителей, искавших работу свыше года, составляла 31,2%.

Лидеры и аутсайдеры

Диапазон значений уровня безработицы в регионах весьма широк и варьируется от 1,5% в Москве и Санкт-Петербурге до 26,3% в Ингушетии. В 38 субъекта федерации уровень безработицы ниже, чем среднероссийский показатель.

Лидерами рейтинга стали Москва (1,5%), Санкт-Петербург (1,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,3%) и Московская область (2,6%).

Низкие уровни безработицы в данных регионах находят отражение и в низких показателях коэффициента напряженности на рынке труда (численности безработных на 100 открытых вакансий).

В Москве на 100 открытых вакансий, о которых заявили работодатели в региональную службу занятости населения, приходятся 75 безработных, в Ямало-Ненецком автономном округе — 56.

В восьми регионах уровень безработицы превышает 10%.

К ним относятся Ингушетия (26,3%), Северная Осетия (13,6%), Чечня (13,5%), Дагестан (13,5%), Республика Алтай (12,9%), Тува (11,8%), Карачаево-Черкесия (11,4%) и Кабардино-Балкария (11,2%).

Несмотря на то, что состав аутсайдеров по сравнению с предыдущим аналогичным периодом не изменился, эксперты отмечают позитивные изменения. В четырех республиках — Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане — уровень безработицы снизился. Но ситуация с рабочими местами для данных регионов по-прежнему сложная, что отражается в остром дефиците открытых вакансий к численности нетрудоустроенных.

Динамика безработицы

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Что касается динамики, то по итогам ноября 2019 года — января 2020 года по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, в 57 регионах уровень безработицы снизился, в пяти — не изменился, в 23 — вырос. Годом ранее регионов с положительной динамикой было меньше.

Лидером по положительной динамике стала Карачаево-Черкесия, где уровень безработицы снизился на 4,8 процентных пункта.

Второй год подряд в тройку лидеров по сокращению числа нетрудоустроенных входит Тува, где уровень безработицы снизился на 3,1 пункта (годом ранее показатель сократился на 3,9, до 14,9%). Замыкает тройку лидеров Марий Эл, где уровень безработицы снизился на 2,2% и составил 4,1%.

Самый существенный рост показателя за этот период наблюдался в Северной Осетии, где безработица выросла на 2,9 пункта.

По мнению экспертов РИА Новости, кадровая проблема по-прежнему очень актуальна, особенно для регионов с низким уровнем развития промышленности. В первой половине 2020 года, вероятно, безработица в среднем по России будет сохраняться на текущем низком уровне, но в дальнейшем ситуация может обостриться, если турбулентность мировой экономики затянется и окажет влияние на различные сферы экономики нашей страны, считают эксперты.

* Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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