Как в СССР появился пост президента и почему изменение Конституции не спасло Союз

Все происходило стремительно, и уже 15 марта Горбачев принес присягу как глава государства. Что привело к появлению поста президента СССР, почему Горбачев не пошел на всеобщие выборы, а предпочел избраться на Съезде народных депутатов, и почему изменения в Конституции не спасли Союз — «Лента.ру» узнала у участника тех событий, бывшего члена Верховного Совета СССР, политолога Сергея Станкевича.
«Лента.ру»: На съезде депутаты приняли сразу две революционные поправки в Конституцию СССР: ввели пост президента и упразднили знаменитую 6-ю статью — о руководящей и направляющей роли КПСС. Что вообще происходило на съезде?
Станкевич: Съезд собрался после того, как в Москве в феврале 1990 года прошли беспрецедентные по масштабу массовые демонстрации в поддержку ускорения реформ, в которых участвовали до полумиллиона человек. Это было очевидным давлением снизу на группу коммунистов-реформаторов во главе с Горбачевым. Но она же подвергалась и растущему давлению со стороны консерваторов в ЦК КПСС.
Демократы на съезде чувствовали поддержку улицы и уже совсем решительно требовали отмены 6-й статьи Конституции (это мог сделать только съезд, длившийся обычно 10−14 дней). Это стало символической красной линией.
Горбачев в 1989 году занял пост председателя Верховного Совета СССР. Это же и так был фактически и формально высший пост в государстве. Зачем ему нужно было становиться еще и президентом?
У руководства СССР тогда было две неотложные проблемы: отношения с республиками, желавшими отделения от Москвы (в первую очередь — с республиками Балтии), и введение рыночных отношений в полупарализованной экономике. Чтобы решить эти и другие проблемы, Горбачеву нужно было дистанцироваться от консервативной партийной элиты и получить достаточную свободу рук вместе с новой непартийной легитимностью. Иначе Горбачева и его команду мог снять с должности любой очередной пленум ЦК КПСС.
Кстати, горбачевцы с огромным трудом и в последний раз «выиграли» пленум ЦК КПСС, который отработал в январе 1990 года. Там они буквально со скандалом и ультиматумами продавили резолюцию, одобрявшую корректировку 6-й статьи Конституции и введение поста президента. Было ясно, что времени на реализацию этих последних достижений у горбачевцев предельно мало.
СССР действительно был нужен президент?
СССР как государственный проект к началу 1990-х годов трещал по швам. Заложенная коммунистами в Конституцию СССР роковая статья 72 объявляла все республики суверенными государствами, имеющими право на выход из Союза. Считалось, что это чистая условность, ведь всем в советской стране управляли партийные органы и подчиненные им же силовые структуры. Даже заикаться о «выходе» было наказуемым преступлением.
Но вот размякла и поплыла партийная пирамида, а за ней потянулись на выход одна за другой республики, не желавшие быть советскими. Противостоять этому мог только такой новый центр силы, как президент СССР.
Во всяком случае так полагали Михаил Горбачев и его главный идеолог Александр Яковлев, который и разработал всю схему введения поста президента.
Все высшие функции власти, которыми до тех пор пользовалось Политбюро ЦК КПСС, с введением поста президента СССР переходили к Горбачеву?
Первые на выход30 лет назад Литва вышла из состава СССР и запустила развал Союза
Да, с созданием поста президента СССР все высшие государственные функции переходили к этому институту. И верхушка КПСС уже не могла на него напрямую влиять. А чтобы исключить такое давление вовсе и навсегда, оставалось только отменить статью 6 Конституции, которая объявляла КПСС «руководящей и направляющей силой» в политической системе СССР.
Лишение КПСС руководящей роли — фактически это было конституционной революцией. Как это изменило политическую жизнь страны?
С отменой 6-й статьи получили дополнительную свободу действий и коммунисты-реформаторы во главе с Горбачевым, и демократическая оппозиция во главе с Ельциным. Межрегиональная депутатская группа (тогдашняя цитадель оппозиции) выдвинула лозунг «Вся власть Советам». Это было требование передавать власть в стране сверху донизу от комитетов коммунистической партии, потерявшей конституционную монополию, к демократически избираемым советам.
В апреле 1990 года состоялись выборы в местные советы — первые после отмены 6-й статьи. Тогда стали ясны все масштабы происходящей революции. Оппозиционное движение «Демократическая Россия» завоевало большинство в советах 20 крупнейших городов России, включая Москву и Ленинград.
Введение поста президента СССР произошло далеко не единогласно. Кто из депутатов выступал против? Какие они приводили аргументы?
Против выступали как раз те, кто желал сохранить за коммунистами руководящую роль «по определению», а не по итогам конкурентных выборов. Аргументы были идеологическими: без руководящей роли КПСС не будет социализма, а это завоевание превыше всего.
Лично вы были за или против?
Я выступал и голосовал за отмену 6-й статьи и за введение поста президента. Я был уверен, что это правильный путь к современной и эффективной политической системе. Правда, мы настаивали на том, чтобы выборы президента СССР были всенародными. Горбачев предпочел избрание на съезде.
Понятно почему. К тому времени Литва провозгласила независимость, за ней шли другие республики Балтии и Кавказа. Их уже нельзя было просто так заставить проводить выборы президента СССР, начался бы бойкот и саботаж. А президентство как инструмент необходимо было Горбачеву безотлагательно.
Насколько сильны были позиции консерваторов из КПСС? Велика ли была вероятность сворачивания реформ?
Хотя Горбачев в конце 1980-х годов и провел основательную чистку партии от ретроградов, большинство партийной верхушки было настроено критически к его политике, а с 1990 года просто стало готовить устранение лидеров перестройки с партийных постов. В июле 1990-го года состоялся последний, XXVIII съезд КПСС, на котором Горбачеву предъявили два ультиматума.
Ельцин и его сторонники требовали очиститься от консерваторов и взять курс на радикальные реформы в экономике. Консерваторы требовали очиститься от радикалов, осудить антисоциалистические силы и консолидировать партию для защиты идеалов социализма.
В конце концов Ельцин и группа его сторонников (включая меня) ушли со съезда КПСС и объявили о выходе из партии. Но Горбачев сумел сохранить за собой контроль над партийным постом.
Почему так торопились? 14 февраля неожиданно для всех Горбачев озвучил идею на сессии Верховного Совета, уже 27 февраля парламент постановил созвать внеочередной съезд народных депутатов, и спустя всего пару недель — и ровно через месяц после озвучивания этой идеи — в государстве появился новый высший пост.
Спешка понятна: расползался Союз, и валилась экономика. Горбачев вырвал у пленума ЦК КПСС в январе 1990 года согласие на политическую реформу (отмена партийной монополии и введение поста президента). Поэтому он мог форсировать события. А демократическая оппозиция по этим вопросам охотно поддержала реформу.
Горбачев, на ваш взгляд, с самого начала стремился стать общенациональным демократическим лидером, независимым от партийной верхушки, или введение должности президента СССР было реакцией на происходящие события?
Горбачева буквально разрывал внутренний конфликт: он не мог больше оставаться и лидером перемен, и лидером КПСС, которая становилась лагерем реакции. Кроме того, власть от компартии на выборах переходила к новым силам в городах, регионах и республиках. Чтобы оставаться во главе процесса, нужно было становиться выборным главой государства.
Межнациональные конфликты в советских республиках и их растущий сепаратизм неизбежно и неотложно требовали использования такого института, как президент СССР, он же главнокомандующий вооруженных сил страны.
И всенародные выборы были действительно невозможны?
Горбачев уже не мог пойти на всеобщие выборы, потому что в нескольких республиках их отказались бы проводить вообще, что стало бы ударом по всей союзной власти.
А известно, как к введению поста президента СССР относился Ельцин?
Позиция МДГ (Межрегиональной депутатской группы — прим. «Ленты.ру») и Ельцина была следующей: мы поддержим введение поста президента и даже избрание на него Горбачева на съезде в обмен на немедленную и безусловную отмену 6-й статьи Конституции, а также на допуск наших кандидатов к участию в выборах весной 1990 года (выборы в местные советы и на съезд народных депутатов РСФСР).
Как думаете, почему пост президента возник только на закате существования СССР?
Драма Горбачева состояла в том, что он был обречен на постоянное запаздывание. Вся перестройка должна была начинаться не в 1985 году, а лет на 8−10 раньше.
Горбачев уже пришел к власти с опозданием и дальше отставание от хода событий постоянно нарастало. Конечно, пост президента СССР мог бы сильно помочь в 1985—1986 годах. Но тогда об этом в руководстве компартии никто и обмолвиться не мог.
Вы говорите, опоздали. А что было бы, если бы Горбачев стал президентом, скажем, в 1985 году?
Самое главное, на что напоролась перестройка, — политика ушла вперед, а экономику (в смысле, введение рыночных отношений) Горбачев никак не решался тронуть, потому что коммунисты отрицали частное предпринимательство, частную собственность, товарно-денежные отношения и не хотели перехода к рынку.
Он со своим председательством в коммунистической партии не мог всерьез начать перестраивать экономику Союза, а она рушилась. При этом политика продолжала уходить вперед, требования политического характера и массовое давление только нарастали. Собственно, что и погубило перестройку.
Он не рискнул пойти на отставку правительства, чтобы сформировать новое — под программу Шаталина — Явлинского (программа перехода СССР к рыночной экономике; также называлась программой «500 дней» — прим. «Ленты.ру»).
То есть, если бы он рискнул сформировать такое правительство и решился бы на экономические преобразования уже в 1985 году, глядишь, что-нибудь и получилось бы и Союз не развалился, правильно?
Да, однако вряд ли получилось бы выйти без потерь. То есть в составе 15 республик Союз едва ли сохранился бы. Но вполне серьезное союзное ядро удалось бы сохранить. И хорошие отношения даже с выходящими республиками тоже остались бы.
Но время было необратимо упущено. К весне 1990 года уход нескольких республик из состава СССР было уже не остановить. Еще можно было энергичными усилиями сохранить ядро Союза хотя бы в составе 9 республик из 15. Но это надо было объявить и делать открыто. Одновременно переходя к рыночным реформам в экономике. Но Горбачев все еще сильно зависел от КПСС, для которой становился все более чужим. Он не решился пойти на раскол компартии, не призвал своих сторонников к выходу из нее и к созданию объединения социал-демократов.
Но самое плохое: Горбачев в сентябре 1990 года отступился от программы перехода экономики СССР к рынку (программа Шаталина — Явлинского — прим. «Ленты.ру»). Это требовало отставки старого советского правительства и формирования нового, реформаторского кабинета с новым премьером. В решающий момент Горбачев отступил и позже стал говорить и действовать все более консервативно. Перестройка неуклонно пошла под откос.
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