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13:18 (мск), источник: Аргументы и факты

Кремлевский повар поделился рецептом «правильного» борща с зажаркой

Как делится повар, для зажарки он использует хорошее сало без прослоек мяса.

Источник: lukinIgor/СС0

Шеф-повар Анатолий Галкин, проработавший более 30 лет в Кремле, рассказал «Вечерней Москве» рецепт «правильного» украинского борща с зажаркой.

Как пояснил повар, чтобы приготовить «правильный» борщ нужна курица, кусок свежей свинины и говяжья грудинка на кости. Вначале в кастрюлю закладывается говядина и варится около часа, потом добавляется свинина, при этом спустя полчаса добавляется курица, которая также варится около 30 минут.

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Потом в кастрюлю необходимо положить нарезанный картофель, а по готовности — шинкованную капусту, через несколько минут в блюдо идет пассировка. Как делится повар, для зажарки он использует хорошее сало без прослоек мяса.

Для пассеровки на сковородку сначала нужно выложить спелые помидоры, предварительно обдав их кипятком, очистить от кожицы и порезать. Их необходимо томить на малом огне не менее получаса, после чего добавить порезанную морковь и чуть позже — лук.

Как уточняет повар, одновременно с приготовлением зажарки отдельно тушится свекла. Предварительно нарезанная соломкой, она также обжаривается на сале, после чего томится в небольшом количестве бульона. Ее необходимо посолить, добавить немного лимонного сока, сахара и мелконарезанный чеснок.

В борщ свекла засыпается сразу вслед за зажаркой и на самом слабом огне он «доходит» еще пять минут. После этого, добавляется нарубленная свежая зелень, сверху высыпаются шкварки. При этом повар предупредил, что блюдо после этого должно настояться не менее двух часов.

Ранее российский шеф-повар Сергей Малаховский раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги Антона Самойлова. Ранее Самойлов рассказал, что при приготовлении этого супа хозяйки совершают ошибку, добавляя в борщ зажарку. Малаховский заявил, что без зажарки борщ лишится насыщенного вкуса и будет «пахнуть столовой».

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