12:39 (мск), источник: Моя Планета
Почему в зеркале все наоборот?
Отвечает Михаил Попов, старший преподаватель института микроприборов и систем управления имени Л. Н. Преснухина НИУ МИЭТ.
Открою секрет: зеркало ничего не поворачивает, это делаем мы, сами того не понимая. Слова «верх», «низ», «спереди», «сзади», «левое», «правое» человек придумал, чтобы обозначать положение предметов относительно друг друга и направления движения. Объяснить большинство из них довольно просто: вниз направлена сила гравитации, верх находится с противоположной стороны. Спереди — это там, куда вы смотрите, сзади — то, что за спиной. Пояснить, где правая сторона, а где левая — намного сложнее.
Особенность слов «левое» и «правое» в том, что, кроме направления, люди зачастую связывают с ними парные предметы. То есть те, которые имеют одинаковые размеры, но симметричную зеркальную форму, и при отражении «превращающиеся» друг в друга. На самом деле никакие повороты не могут сделать из одного объекта другой. Например, левая перчатка только в зеркале кажется правой, носить ее на правой руке будет неудобно, и левая рука никак не станет правой, как ее не выворачивай.
Иллюзию нахождения предмета с противоположной стороны создает свет от объекта, который падает на зеркало и отражается под тем же углом. Меняется лишь глубина, положение по вертикали или горизонтали остается прежним. Другими словами, если вы, стоя перед зеркалом, поднимете правую руку, в отражении в том же самом месте (в плоскости, параллельной зеркалу) поднимется правая рука. Только это будет ее левая симметричная копия.
Действительно, там, где у реального человека, стоящего напротив вас, левая рука, у вашего зеркального двойника — правая, и наоборот. Так же воспринимается и отражение — симметричная копия нашего тела, хотя на самом деле стороны местами не меняются.
Но если в отражении рука остается прежней, почему надпись на футболке кажется написанной наоборот? Потому что вы сами ее перевернули! Если вы опустите голову и начнете читать текст, увидите, что он уже перевернут справа налево. Можно провести небольшой эксперимент. Взять лист бумаги, написать на нем слово и, расположившись перед зеркалом, повернуть не вокруг вертикальной оси, а будто открывая крышку ноутбука. Вы увидите, что направление текста осталось прежним, но перевернулось по вертикали. Получается, что переворачиваем все же мы, а не зеркало. Объекты в отражении просто симметричны реальности.