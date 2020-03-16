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14:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса

Российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
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Инфицировано169 387+13 285
Скончалось6 513+694
Выздоровело77 257+4 633
по данным JHU CSSE на 06:33 MSK, 16.03
Источник: РИА "Новости"

Пункт о продлении школьных каникул значится в перечне разработанных властями мер по противодействию распространения инфекции. Другие положения из текста агентство не приводит.

Источник РИА в Кабмине уточнил, что меры будут проработаны, после чего будет приниматься решение об их реализации.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам перевести учащихся на дистанционное или смешанное обучение с использованием цифровых технологий, а также предоставить некоторым студентам возможность уйти на индивидуальные каникулы.

По последним данным Минздрава, в России зарегистрировано 66 случаев заражения вирусом. Каждый десятый инфицированный россиянин уже поправился и выписан из больницы.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 06:33 MSK, 16.03
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