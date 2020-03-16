Воспитательница показала с помощью перца, как вирус боится мыла

Сеть охватили флешмобы по мытью рук. Как это делать правильно, чтобы защитить себя от коронавируса Covid-19, показали даже певица Глория Гейнор и актер Арнольд Шварценеггер. Но убедить детей, что мыть руки нужно долго и обязательно с мылом, порой бывает сложно.
Воспитательница детского сада из Майами по имени Аманда Лоренцо придумала, как продемонстрировать детям эффективность этой процедуры.
Она насыпала в тарелку с водой молотый черный перец. Затем попросила одну из девочек опустить в воду палец. На пальце остались крупинки перца.
Затем Лоренцо попросила девочку сперва опустить палец в жидкое мыло, а затем в тарелку с водой и перцем. В этот момент и произошла «магия», на которую девочка отреагировала удивленным возгласом.
Анна Лысенко