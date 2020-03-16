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14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Воспитательница показала с помощью перца, как вирус боится мыла

Простой, но эффективный трюк.

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по данным JHU CSSE на 06:33 MSK, 16.03

Сеть охватили флешмобы по мытью рук. Как это делать правильно, чтобы защитить себя от коронавируса Covid-19, показали даже певица Глория Гейнор и актер Арнольд Шварценеггер. Но убедить детей, что мыть руки нужно долго и обязательно с мылом, порой бывает сложно.

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Воспитательница детского сада из Майами по имени Аманда Лоренцо придумала, как продемонстрировать детям эффективность этой процедуры.

Она насыпала в тарелку с водой молотый черный перец. Затем попросила одну из девочек опустить в воду палец. На пальце остались крупинки перца.

Затем Лоренцо попросила девочку сперва опустить палец в жидкое мыло, а затем в тарелку с водой и перцем. В этот момент и произошла «магия», на которую девочка отреагировала удивленным возгласом.

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Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
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