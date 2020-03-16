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15:32 (мск), источник: Коммерсантъ

ФРГ раскритиковала США за попытку перекупить компанию, разрабатывающую средство от коронавируса

Власти Германии не позволят, чтобы другие страны присваивали себе исключительные права на наработки немецких вирусологов, разрабатывающих вакцину от коронавируса. С таким заявлением в понедельник выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас после того, как стало известно о попытке властей США перекупить немецкую биофармацевтическую компанию CureVac. По сообщениям немецких СМИ, администрация президента Дональда Трампа хотела, чтобы эта фирма изготовила вакцину исключительно для США.

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Источник: Reuters

«Исследователи из Германии занимают ведущие роли в разработке лекарственных препаратов и вакцин — в рамках проектов с участием коллег со всего мира. Мы не можем позволить, чтобы другие (страны.— “Ъ”) присваивали себе исключительные права на результаты их исследований», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас газетам медиагруппы Funke.

По его словам, он уже обсудил этот вопрос с коллегами из Канады, Южной Кореи, Бразилии и Австралии и намерен поднять его в ходе консультаций в формате G7.

Этот вирус мы можем победить только совместными усилиями, а не действуя друг против друга.
Хайко Маас

Накануне из сообщений немецких СМИ стало известно, что администрация Дональда Трампа обратилась к немецкой компании CureVac с предложением перевести ее штаб-квартиру из города Тюбинген в США. Владельцам фирмы якобы была предложена огромная сумма денег. Однако сделка была обусловлена одним требованием: результаты исследований станут исключительной собственностью США.

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Основанная в 2000 году биофармацевтическая компания CureVac разрабатывает методы лечения на основе матричной РНК (мРНК). Она специализируется на разработке вакцин против инфекций и лекарств от рака и редких заболеваний. С CureVac сотрудничают многие известные фармацевтические и косметические концерны, а также международные организации и фонды (Boehringer Ingelheim, Eli Lilly & Co, Genmab, CRISPR Therapeutics, the Bill & Melinda Gates Foundation и другие).

Компания неоднократно получала гранты на разработку лекарств и вакцин, в том числе от властей ФРГ и Евросоюза. Вакцину от коронавируса CureVac разрабатывает совместно с федеральным Институтом имени Пауля Эрлиха по производству вакцин и биомедицинских лекарственных средств (Paul-Ehrlich-Institut fur Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel).

11 марта в руководстве CureVac произошли изменения: генеральный директор Даниэль Меникелла покинул свой пост, его временно заменяет основатель компании Ингмар Херр. Это произошло после того, как 2 марта Даниэль Меникелла наряду с представителями нескольких других фармацевтических концернов был принят президентом США Дональдом Трампом. По информации немецкого издания Welt am Sonntag, в ходе встречи обсуждался переезд CureVac в США и разработка ею вакцины от коронавируса для нужд американского здравоохранения. «То есть только для США», — уточнил источник издания в правительстве ФРГ.

По данным Welt am Sonntag, за это власти США были готовы заплатить около $1 млрд.

Основатели компании и ее ключевые акционеры от этого предложения, однако, отказались.

В Белом доме не комментируют информацию о попытке администрации США перекупить CureVac. Посол США в Германии Ричард Гренелл написал в Twitter, что обнародованная Welt am Sonntag информация не соответствует действительности. Однако министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и глава МВД Хорст Зеехофер подтвердили немецким СМИ, что американцы пытались купить CureVac.

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15 марта CureVac выпустила специальное заявление, в котором подчеркивается, что усилия ее сотрудников направлены на разработку вакцины от коронавируса, которая будет доступна людям по всему миру.

В понедельник ситуацию вокруг CureVac обсудят на специальном заседании правительства ФРГ.

В бундестаге резко раскритиковали позицию Вашингтона. «Сейчас не время спорить о том, где какая компания будет базироваться. Вирус не останавливается на границе. Сегодня необходимо международное сотрудничество, а не защита собственных интересов. Раз вирус не останавливается на границах, то и вакцина не должна», — написал в Twitter глава комитета по здравоохранению Эрвин Рюддель.

CureVac надеется создать экспериментальную вакцину против коронавируса к середине лета и приступить к исследованиям на добровольцах.

Елена Черненко

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