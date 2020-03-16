ФРГ раскритиковала США за попытку перекупить компанию, разрабатывающую средство от коронавируса

«Исследователи из Германии занимают ведущие роли в разработке лекарственных препаратов и вакцин — в рамках проектов с участием коллег со всего мира. Мы не можем позволить, чтобы другие (страны.— “Ъ”) присваивали себе исключительные права на результаты их исследований», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас газетам медиагруппы Funke.
По его словам, он уже обсудил этот вопрос с коллегами из Канады, Южной Кореи, Бразилии и Австралии и намерен поднять его в ходе консультаций в формате G7.
Этот вирус мы можем победить только совместными усилиями, а не действуя друг против друга.
Накануне из сообщений немецких СМИ стало известно, что администрация Дональда Трампа обратилась к немецкой компании CureVac с предложением перевести ее штаб-квартиру из города Тюбинген в США. Владельцам фирмы якобы была предложена огромная сумма денег. Однако сделка была обусловлена одним требованием: результаты исследований станут исключительной собственностью США.
Основанная в 2000 году биофармацевтическая компания CureVac разрабатывает методы лечения на основе матричной РНК (мРНК). Она специализируется на разработке вакцин против инфекций и лекарств от рака и редких заболеваний. С CureVac сотрудничают многие известные фармацевтические и косметические концерны, а также международные организации и фонды (Boehringer Ingelheim, Eli Lilly & Co, Genmab, CRISPR Therapeutics, the Bill & Melinda Gates Foundation и другие).
Компания неоднократно получала гранты на разработку лекарств и вакцин, в том числе от властей ФРГ и Евросоюза. Вакцину от коронавируса CureVac разрабатывает совместно с федеральным Институтом имени Пауля Эрлиха по производству вакцин и биомедицинских лекарственных средств (Paul-Ehrlich-Institut fur Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel).
11 марта в руководстве CureVac произошли изменения: генеральный директор Даниэль Меникелла покинул свой пост, его временно заменяет основатель компании Ингмар Херр. Это произошло после того, как 2 марта Даниэль Меникелла наряду с представителями нескольких других фармацевтических концернов был принят президентом США Дональдом Трампом. По информации немецкого издания Welt am Sonntag, в ходе встречи обсуждался переезд CureVac в США и разработка ею вакцины от коронавируса для нужд американского здравоохранения. «То есть только для США», — уточнил источник издания в правительстве ФРГ.
По данным Welt am Sonntag, за это власти США были готовы заплатить около $1 млрд.
Основатели компании и ее ключевые акционеры от этого предложения, однако, отказались.
В Белом доме не комментируют информацию о попытке администрации США перекупить CureVac. Посол США в Германии Ричард Гренелл написал в Twitter, что обнародованная Welt am Sonntag информация не соответствует действительности. Однако министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и глава МВД Хорст Зеехофер подтвердили немецким СМИ, что американцы пытались купить CureVac.
15 марта CureVac выпустила специальное заявление, в котором подчеркивается, что усилия ее сотрудников направлены на разработку вакцины от коронавируса, которая будет доступна людям по всему миру.
В понедельник ситуацию вокруг CureVac обсудят на специальном заседании правительства ФРГ.
В бундестаге резко раскритиковали позицию Вашингтона. «Сейчас не время спорить о том, где какая компания будет базироваться. Вирус не останавливается на границе. Сегодня необходимо международное сотрудничество, а не защита собственных интересов. Раз вирус не останавливается на границах, то и вакцина не должна», — написал в Twitter глава комитета по здравоохранению Эрвин Рюддель.
CureVac надеется создать экспериментальную вакцину против коронавируса к середине лета и приступить к исследованиям на добровольцах.