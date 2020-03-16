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17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Иране найдено изображение человека-богомола

Согласно гипотезе, древние люди наделяли богомолов сверхъестественной силой.

Источник: Dr. Mohammad Naserifard

Среди знаменитых петроглифов Теймареха в иранском шахрестане Хомейн найдено загадочное изображение богомола с чертами человека.

Находку описала группа исследователей из Ирана и Тайваня в Journal of Orthoptera Research.

Петроглиф высотой 14 см впервые заметили во время исследования в 2017—2018 годах. Долгое время его не могли идентифицировать из-за необычной формы.

Шесть конечностей на изображении, считают авторы исследования, указывают на насекомое. Треугольная голова, очевидно, принадлежит богомолу из рода Empusa, распространенному в этом регионе.

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Но озадачили ученых средние конечности, которые заканчиваются петлями или кругами. Они напоминают петроглифы с изображением присевшего человека, найденные практически по всему миру.

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Согласно одной из гипотез, это изображение рук, держащих некий круглый предмет. По другой версии, круги — это символическое изображения полярного сияния.

Ученые затрудняются назвать возраст петроглифа — из-за санкций в Иране невозможно провести радиоуглеродное датирование. По приблизительной оценке, рисунку от 4 до 40 тысяч лет.

Изображение человека-богомола может говорить о том, что древние люди наделяли этих насекомых сверхъестественной силой, считают исследователи.

Анна Лысенко

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