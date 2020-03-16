17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Иране найдено изображение человека-богомола
Согласно гипотезе, древние люди наделяли богомолов сверхъестественной силой.
Среди знаменитых петроглифов Теймареха в иранском шахрестане Хомейн найдено загадочное изображение богомола с чертами человека.
Находку описала группа исследователей из Ирана и Тайваня в Journal of Orthoptera Research.
Петроглиф высотой 14 см впервые заметили во время исследования в 2017—2018 годах. Долгое время его не могли идентифицировать
Шесть конечностей на изображении, считают авторы исследования, указывают на насекомое. Треугольная голова, очевидно, принадлежит богомолу из рода Empusa, распространенному в этом регионе.
Но озадачили ученых средние конечности, которые заканчиваются петлями или кругами. Они напоминают петроглифы с изображением присевшего человека, найденные практически по всему миру.
Согласно одной из гипотез, это изображение рук, держащих некий круглый предмет. По другой версии, круги — это символическое изображения полярного сияния.
Ученые затрудняются назвать возраст петроглифа —
Изображение
Анна Лысенко