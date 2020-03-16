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18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В закрытой на карантин Испании появился необычный «собачий» бизнес

Владельцы животных сдают питомцев в аренду для прогулок на улице.

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по данным JHU CSSE на 18:13 MSK, 16.03

С 14 марта испанское правительство ввело в стране режим повышенной опасности в связи со вспышкой коронавируса. С этого же дня был введен повсеместный карантин на 15 дней.

В Испании закрыты почти все учреждения, а появляться на улицах можно только по веской причине. Согласно официальному документу, подписанному премьер-министром страны Педро Санчесом, на улицу можно выйти лишь для того, чтобы добраться на работу, в супермаркет или аптеку, в банк, парикмахерскую или прачечную.

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Кроме того, испанцам разрешено выгуливать собак, но только одному человеку, очень быстро (лишь для удовлетворения естественных физиологических потребностей животного) и без контакта с другими владельцами псов. Людей на улице могут останавливать полицейские и в случае нарушений им грозит штраф от 500 до 2 тысяч евро или даже тюремный срок.

В связи с такими строгими мерами безопасности в стране появился странный бизнес. Владельцы собак начали сдавать своих питомцев в аренду через интернет тем, кто хочет выйти на улицу и подышать свежим воздухом.

Расценки на прогулки самые разные: кто-то предлагает собак соседям на пару кругов вокруг дома за 5 евро, кто-то готов «поделиться» питомцем на пару часов или даже весь день — это обойдется желающим в сумму от 20 до 100 евро.

Некоторые особо предприимчивые даже предлагают на выбор собак разных пород и размеров.

В связи с резким ростом количества подобных объявлений в Сети, зоозащитные организации и медики забили тревогу. Вместе с мемами по этому поводу в интернете уже появились петиции, призывающие ввести штрафы или уголовное наказание за подобный бизнес.

Екатерина Гура

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