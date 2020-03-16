В закрытой на карантин Испании появился необычный «собачий» бизнес

VERGÜENZA: personas que alquilan a sus perros durante el estado de alarma https://t.co/cCde7OiXZd via @PartidoPACMA pic.twitter.com/sVc9punMR1— Graellsia (@GraellsiaEco) March 16, 2020
С 14 марта испанское правительство ввело в стране режим повышенной опасности в связи со вспышкой коронавируса. С этого же дня был введен повсеместный карантин на 15 дней.
В Испании закрыты почти все учреждения, а появляться на улицах можно только по веской причине. Согласно официальному документу, подписанному
Кроме того, испанцам разрешено выгуливать собак, но только одному человеку, очень быстро (лишь для удовлетворения естественных физиологических потребностей животного) и без контакта с другими владельцами псов. Людей на улице могут останавливать полицейские и в случае нарушений им грозит штраф от 500 до 2 тысяч евро или даже тюремный срок.
В связи с такими строгими мерами безопасности в стране появился странный бизнес. Владельцы собак начали сдавать своих питомцев в аренду через интернет тем, кто хочет выйти на улицу и подышать свежим воздухом.
Расценки на прогулки самые разные:
Некоторые особо предприимчивые даже предлагают на выбор собак разных пород и размеров.
В связи с резким ростом количества подобных объявлений в Сети, зоозащитные организации и медики забили тревогу. Вместе с мемами по этому поводу в интернете уже появились петиции, призывающие ввести штрафы или уголовное наказание за подобный бизнес.
Екатерина Гура