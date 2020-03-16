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19:56 (мск), источник: ТАСС

ОНФ открывает штабы для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/ — Волонтеры будут помогать с закупкой продуктов, лекарств, домашними делами.

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по данным JHU CSSE на 19:53 MSK, 16.03
Источник: РИА "Новости"

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) во вторник откроют волонтерские штабы, которые будут помогать пожилым людям в условиях распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения.

Не секрет, что пожилые люди находятся в особой группе риска. Особенно их положение усугубляется в связи с распространением коронавируса. Именно поэтому ОНФ откроет волонтерские штабы в 12 регионах, где были выявлены случаи заболевания.
Михаил Кузнецов
руководитель исполкома ОНФ
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По его словам, волонтеры будут помогать с закупкой продуктов, лекарств, домашними делами. «Для этого необходимо обратиться в адрес штаба и оставить заявку. Также желающие могут позвонить в кол-центры в своих регионах, обратиться через специальную кнопку, которая сегодня появится на сайте ОНФ», — добавил он.

Как уточнили в пресс-службе, работа будет организована совместно с «Волонтерами-медикам» и Ассоциацией волонтерских центров. «Для безопасности активисты не будут заходить в дома, также на них будут медицинские маски и перчатки», — отмечается в сообщении.

ОНФ готов в случае необходимости открыть волонтерские штабы, которые будут помогать пожилым людям, во всех 85 регионах РФ, указал член центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

Конечно, в наших планах — охватить все 85 регионов РФ, если будет такая потребность, мы к этому готовы.
Павел Савчук
председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»

«Волонтеры не будут подменять собой органы государственной власти. Они будут помогать с покупкой лекарств, продуктов, выгуливать домашних животных, покупать корм, оказывать небольшую бытовую помощь», — уточнил Савчук.

Он добавил, что с 23 марта ОНФ запустит в этих 12 регионах кол-центры, которые будут принимать звонки от нуждающихся в помощи граждан. Операторы будут передавать заявки в волонтерские организации или в соответствующие ведомственные горячие линии, если вопросы не будут касаться волонтерской помощи.

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