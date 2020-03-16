ОНФ открывает штабы для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) во вторник откроют волонтерские штабы, которые будут помогать пожилым людям в условиях распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник
Не секрет, что пожилые люди находятся в особой группе риска. Особенно их положение усугубляется в связи с распространением коронавируса. Именно поэтому ОНФ откроет волонтерские штабы в 12 регионах, где были выявлены случаи заболевания.
По его словам, волонтеры будут помогать с закупкой продуктов, лекарств, домашними делами. «Для этого необходимо обратиться в адрес штаба и оставить заявку. Также желающие могут позвонить в
Как уточнили в
ОНФ готов в случае необходимости открыть волонтерские штабы, которые будут помогать пожилым людям, во всех 85 регионах РФ, указал член центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.
Конечно, в наших планах — охватить все 85 регионов РФ, если будет такая потребность, мы к этому готовы.
«Волонтеры не будут подменять собой органы государственной власти. Они будут помогать с покупкой лекарств, продуктов, выгуливать домашних животных, покупать корм, оказывать небольшую бытовую помощь», — уточнил Савчук.
Он добавил, что с 23 марта ОНФ запустит в этих 12 регионах