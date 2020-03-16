Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Клишас пояснил упоминание Бога в поправках к Конституции Предложенные поправки в Конституцию, которые не войдут в окончательный текст, могут стать федеральными законами
Фоторепортажи
14Туристические объекты Азии пострадали от коронавируса
16Опустошенные из-за пандемии магазины
16 марта, источник: РИА Новости

Правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире будет представлена на интернет-портале стопкоронавирус.рф, также для граждан будет запущена специальная горячая линия, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Коронавирус COVID-19
16 мартаПравительство запретило въезд иностранцам в Россию
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано90+27
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано181 127+13 678
Скончалось7 114+674
Выздоровело78 085+2 051
по данным JHU CSSE на 23:33 MSK, 16.03
Источник: РИА Новости

«Еще одна задача — информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации. Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф. На этом ресурсе будет отражаться реальная картина по ситуации в стране и за рубежом», — сообщил Чернышенко на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Он отметил, что также подготовлен запуск единой бесплатной горячей линии «стопкоронавирус».

Читайте также
Россия ограничит въезд иностранцев на полтора месяца

«Линия протестирована, ее номер — 8 800 2000 112. Если даете добро, готовы запускать», — обратился Чернышенко к премьер-министру и председателю координационного совета Михаилу Мишустину.

Тот в ответ подтвердил: «Конечно».

Чернышенко добавил, что сейчас — в свете ситуации с коронавирусом — совместно с «Росмолодежью» и Ассоциацией волонтерских центров готовится всероссийская акция помощи тем, кто находится на карантине, а также людям старшего поколения. Важным направлением становится и взаимодействие с волонтерами-медиками, уточнил он.

Со своей стороны вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания заявила, что правительство также активно ведет работу с добровольческими организациями для того, чтобы они оказывали помощь маломобильным группам населения.

Голикова сообщила, что в РФ готовы готовы к любому развитию ситуации с COVID-19
Во время загрузки произошла ошибка.
16 марта© Ньюстюб
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 23:33 MSK, 16.03
Следите за развитием темы Пандемия коронавируса
 Лучший способ убить вирус: совет эксперта
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Коронавирус COVID-19
Правительство запретило въезд иностранцам в Россию
СМИ: ЕС закрывает границы из-за коронавируса
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
ФРГ раскритиковала США за попытку перекупить компанию, разрабатывающую средство от коронавируса
Россия ограничит въезд иностранцев на полтора месяца
Трамп назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Франция отменяет платежи за жилье на фоне борьбы с коронавирусом
Состояние Ротенберга на фоне общей паники выросло на $233 млн
В закрытой на карантин Испании появился необычный бизнес
Конституционный суд разъяснил поправку о президентских сроках
Здоровье
Глава ВОЗ в России рассказала о тайнах коронавируса А также о том, как правильно себя вести во время пандемии.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Горячие темы на Авто
Коронавирус. 245
Силу воли можно как-то воспитать? 175
Я - за Путина! 176
Природа против глобализации 162
Кино
Крид, Барановская и Лазарев на фестивале «Жара» в Сочи Музыкальный фестиваль впервые прошел в горах — на курорте «Красная Поляна»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Комаровский ответил на 30 вопросов о коронавирусе Можно ли заразиться в бассейне, почему надо протирать дверные ручки, какие разновидности есть у вируса
Леди
Ольга Куриленко заболела коронавирусом Актриса и модель заразилась вирусным заболеванием
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь