Правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф

«Еще одна задача — информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации. Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф. На этом ресурсе будет отражаться реальная картина по ситуации в стране и за рубежом», — сообщил Чернышенко на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
Он отметил, что также подготовлен запуск единой бесплатной горячей линии «стопкоронавирус».
«Линия протестирована, ее номер — 8 800 2000 112. Если даете добро, готовы запускать», — обратился Чернышенко к
Тот в ответ подтвердил: «Конечно».
Чернышенко добавил, что сейчас — в свете ситуации с коронавирусом — совместно с «Росмолодежью» и Ассоциацией волонтерских центров готовится всероссийская акция помощи тем, кто находится на карантине, а также людям старшего поколения. Важным направлением становится и взаимодействие с
Со своей стороны