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00:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Дети оказались скрытыми разносчиками коронавируса

Китайские исследователи пришли к выводу, что у детей, зараженных коронавирусом, как правило, проявляются лишь слабые симптомы COVID-19. В то же время они оказались скрытыми разносчиками инфекции, даже если у них нет видимых признаков заболевания. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано90+27
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано181 305+13 856
Скончалось7 116+676
Выздоровело78 085+2 051
по данным JHU CSSE на 00:53 MSK, 17.03
Источник: AFP 2020

Специалисты проанализировали данные о 745 детях в возрасте от двух месяцев до 15 лет, которые тесно контактировали с пациентами с COVID-19 или были членами семей, в которых были зафиксированы случаи инфицирования. Всего у 10 детей (1,3 процента) был выявлен коронавирус SARS-CoV-2, при этом ни у одного не наблюдались тяжелые симптомы. У семерых повысилась температура не выше 39 градусов.

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Ученые отмечают, что у детей в некоторых случаях наблюдались боль в горле, кашель и заложенность носа, но не мышечная и головная боль, от которых страдают взрослые пациенты. Рентгенография грудной клетки не показала признаков пневмонии ни у одного из детей.

Однако при этом дети могли заражать других детей в течение более длительного периода времени, чем предполагалось ранее. Хотя мазки носа и глотки показывали отрицательный результат на коронавирус, вирус все еще обнаруживался в кале даже спустя 13 дней после выписки из больницы.

По последним данным, количество погибших из-за коронавируса достигло 6705, общее число случаев заражения составило 174 786, из них выздоровело 77 657 человек.

Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России
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16 марта© Ньюстюб
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 00:53 MSK, 17.03
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