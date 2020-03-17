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09:46 (мск), источник: Известия

Не работаешь в офисе: лишь 16% компаний отпустили сотрудников по домам

В большинстве организаций уверены, что присутствие людей на работе обязательно.

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по данным JHU CSSE на 10:15 MSK, 17.03
Источник: Известия

Большая часть российских работодателей уверены, что не смогут обеспечить всем своим сотрудникам удаленную работу в условиях распространения нового коронавируса. Об этом заявили 80% участников опроса, проведенного сервисом HH.ru специально для «Известий». При этом как минимум в трети компаний вообще не вводят никаких предупредительных мер, показали результаты исследования. Роспуск офисов — беспрецедентный случай в современной истории, отметили эксперты. Однако уже сейчас на «удаленку» уходят IT-корпорации, банки и телеком.

Оставаться на местах

Каждая третья компания — 34% — не вводила никаких мер по борьбе с распространением нового коронавируса, показал опрос работодателей аналитиками сервиса HH.ru. Лишь 16% работодателей разрешили сотрудникам работать из дома.

Почти в 80% организаций уверены, что присутствие некоторых работников в офисах обязательно.
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А вот опрос, проведенный среди соискателей, показал, что доля недобросовестных компаний еще выше. Более 45% респондентов заявили, что их работодатель не предпринял никаких мер по борьбе с коронавирусом. Лишь 11% сотрудников сообщили, что на работе им измеряют температуру. 7% отметили, что в офисе стали чаще делать уборку, 12% сообщили о закупках антисептиков. При этом только 13% сотрудников имеют возможность работать из дома.

Более того, как показало исследование аналитического центра «Битрикс24», в 35% компаний вообще не рассматривают вариант дистанционной работы.

Сотрудник может претендовать на «удаленку» только по соглашению с работодателем, пояснили «Известиям» в Минтруде.

Единственным исключением является ситуация, когда сотрудника принудительно изолируют от общества на период двухнедельного карантина.

Этот срок причисляют либо к больничному, либо к отпуску, добавил управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

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— Даже если в организации введен карантин, должен быть принят и подписан локальный нормативный акт, с которым следует ознакомить всех сотрудников, — подчеркнула исполнительный директор ассоциации «Единый центр специалистов по охране труда» Ирина Белова.

Однако при объявлении карантина, комендантского часа или других подобных мер работодатель обязан отпустить работника домой и ни при каких обстоятельствах не заставлять его выходить на работу. При этом все административные издержки ложатся на плечи работодателя, заявил управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

В истории России случаи роспуска сотрудников происходили только во время экономических кризисов — например, в 2008 году или в 1990-е годы, отметил Олег Косырев. По его словам, для тех времен были характерны «отпуска без сохранения зарплаты», поскольку платить людям было нечем.

Закрытие офисов из-за инфекционных заболеваний — беспрецедентный случай в современной истории.
Олег Косырев

Работать из дома своим сотрудникам уже порекомендовали «Яндекс», Mail.ru, Почта России, «Русал» и ряд других корпораций.

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— Что касается сферы IT, мы можем наблюдать, как наши итальянские коллеги уже больше трех недель работают из дома. К ним стали присоединяться французские и испанские офисы, — отметила директор по маркетингу NetApp в России и СНГ Ирина Чернова.

Банковская сфера и телеком в большей степени проявляют интерес к технологиям цифрового рабочего пространства, благодаря которым сотрудникам дома и с любого устройства доступны те же цифровые инструменты, что и в офисе, рассказал «Известиям» архитектор бизнес-решений VMware Артем Гениев.

Из классических офисов первыми на «удаленку» могут отправиться сотрудники, деятельность которых привязана к системе автоматизации (цифровой системе) предприятия, считает основатель компании «Облакотека» Максима Захаренко. Например, это касается бухгалтеров, которые работают в системе 1С и клиент-банках, менеджеров по продажам, привязанных к той же 1С, виртуальной Автоматической телефонной станции и Системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системе). А также — менеджеров по закупкам, сисадминов, маркетологов, HR-менеджеров.

С чистыми перилами

Среди тех, кто сейчас вынужден отсиживаться дома, есть и «карантинники» — люди, которые контактировали с носителями COVID-19 или вернулись из-за границы. При этом, согласно Жилищному кодексу, в жилых зданиях УК должны обеспечивать безопасные условия, в том числе — благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку, сказал «Известиям» независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

По его мнению, будет логично, если Минстрой и Роспотребнадзор создадут совместный документ, который будет описывать алгоритм действий для УК на случай появления в доме таких жильцов.

В местах общего пользования должна проводиться дезинфекция с соблюдением всех санитарных правил, считает Павел Склянчук. В ведомствах, мэрии Москвы и оперативном штабе по коронавирусу на запрос «Известий» оперативно не ответили.

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При этом министерство ЖКХ Московской области уже объявило, что с 16 марта все УК жилых домов Подмосковья будут ежедневно проводить дезинфекцию подъездов обеззараживающими средствами. Речь идет о холлах, перилах и лифтовых кабинах. Ведомство разработало комплекс мер совместно с региональной Госжилинспекцией.

Также с понедельника проводится дезинфекция всех офисов МосОблЕИРЦ и МосЭнергосбыта, касс УК и расчетных центров по приему платы за коммунальные услуги, добавили в министерстве.

Специальные работы по обеспечению санаторно-эпидемиологического благополучия предусматриваются договором управления по мере необходимости.
Павел Слянчук
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Однако исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева отметила, что эти меры, вероятнее всего, неэффективны — в подъездах жильцы редко встречаются друг с другом и заражение там маловероятно. По мнению эксперта, реальные затраты на дезинфекцию будут несопоставимы с эффектом от них.

Опережая события

По данным на 16 марта, в нашей стране зарегистрировано 30 новых случаев заражения COVID-19. 20 из них — в Москве, три — в Санкт-Петербурге, еще три — в Самарской области и по одному в Республике Коми, Пермском крае, Московской и Кировской областях. Всего в РФ зарегистрировано 93 заболевших, сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Счетчик гонконгской газеты South China Morning Post вечером 16 марта показывал, что в мире зафиксировано 170 377 случаев заражения новым типом коронавируса.

Болезнь уже унесла 6650 жизней, из них 3213 — на территории материковой части Китая и 1809 — в Италии.

Наиболее сильно инфекция распространена в КНР (80 860), в Италии (24 747) и в Иране (9191). Тяжелая обстановка сложилась также в Южной Корее (8236) и во Франции (5437).

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Чтобы предотвратить распространение вируса, в России вводятся новые предупредительные меры. С 18 марта до 1 мая будет ограничен въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства — за исключением водителей грузовиков, дипломатов и резидентов.

Провериться на COVID-19 теперь можно, не имея соответствующих симптомов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на первом заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. По его поручению возможности такого обследования будут расширены в аэропортах, а также на железнодорожных и автовокзалах. С 16 марта центры бесплатного тестирования на коронавирус уже заработали в 18 районах Санкт-Петербурга.

Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала перенос даты досрочной сдачи Единого государственного экзамена. Кроме того, 16 марта правительство приняло решение о частичном перекрытии границы с Белоруссией.

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Минобрнауки рекомендовало перевести студентов на дистанционное обучение, а Минспорт отменил все международные спортивные соревнования в стране. Минтруд обещал пересмотреть порядок оплаты больничных, чтобы россияне не теряли доход из-за коронавируса.

Продолжают ужесточаться меры и в регионах России. Мэр Москвы Сергей Собянин, также назначенный руководителем рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса, до 10 апреля ограничил до 50 человек численность мероприятий в зданиях. С 21 марта временно закроются все школы и дошкольные учреждения. Режим повышенной готовности введен в Тульской, Самарской, Пензенской и Вологодской областях. Запрет на массовые мероприятия ввела и администрация Бурятии.

По словам члена комитета Госдумы по здравоохранению Бориса Менделевича, меры, которые предпринимаются в РФ, опережают события, и пока это позволяет держать ситуацию под контролем.

Все это начали предпринимать в Европе, когда там было уже более тысячи заболевших. У нас пока нет и 100, и такие меры позволяют нам идти на пару шагов позади других стран, где зафиксирован коронавирус, и учиться на их опыте и их ошибках.
Борис Менделевич
член комитета Госдумы по здравоохранению

Екатерина Ясакова, Ярослава Костенко, Мария Перевощикова

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В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

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