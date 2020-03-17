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02:38 (мск), источник: РИА Новости

Актер из «Игры престолов» заразился коронавирусом

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда Великаньей Смерти в сериале «Игра престолов», сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, вместе с семьей он будет находиться в режиме домашней изоляции столько, сколько потребуется.

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Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
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Скончалось0
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Инфицировано181 562+14 113
Скончалось7 138+698
Выздоровело78 939+2 905
по данным JHU CSSE на 03:13 MSK, 17.03
Источник: AFP 2020
Персона
Кристофер Хивью

«К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Моя семья и я самоизолируемся дома на столько, сколько потребуется. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды», — написал актер в Instagram.

Он призвал всех быть предельно осторожными и делать все, чтобы остановить распространение вируса.

«Вместе мы сможем побороть этот вирус и предотвратить кризис в наших больницах. Пожалуйста, заботьтесь друг о друге, держите дистанцию и будьте здоровы!» — добавил Хивью.

Хивью родился в Осло 7 декабря 1978 года. В 2004 году он окончил датский филиал Российского института театрального искусства (ГИТИС).

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